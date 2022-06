El desesperado pedido de una perra a una aerolínea que conmovió a Twitter

Ramona, una perrita “tuitera”, pidió a través de redes sociales a la compañía Volaris que la dejen volar con su dueño, ya que necesita acompañarlo en un viaje que, cabe mencionar, señala que es “por causas de mucha fuerza mayor”.

A través de su cuenta @Ramonatuites, la mascota explica que acudió al aeropuerto con todos los documentos que requiere para que la compañía la dejara volar.

“AYUDA!! @viajaVolaris No me dejaste subir a tu avión, con todo y que traje todos mis papeles, en regla y al día, no era un vuelo de placer era una emergencia y ahora no sabemos qué hacer”, escribieron en la cuenta de Ramona a través de un tuit.

La aerolínea prometió revisar lo sucedido respecto a su caso, ya que, mencionan, ella es tan importante como cualquiera de sus clientes: “Ramona, vamos a revisar qué sucedió. Tú eres tan importante como cualquiera de nuestros clientes. ¡Búscanos por DM con la clave de reservación!”.

En su intento por obtener el permiso para volar, Ramona explicó que disfruta de viajar en carretera con su humano, pero esta vez no lo podían hacer porque necesitaban urgentemente llegar a su destino y regresar de la misma manera.

El tuit viral de la perrita Ramona Twitter @Ramonatuites

No obstante, horas después, Ramona señaló que continúan esperando a que resuelvan su caso e incluso posteó que “Me discriminan por ser gorda”. Con un emoji de carita triste y, al parecer resignada, la perrita sentenció que no ha podido abordar por no tener su propio avión. “Eso me pasa por ser perra callejera y no tener mi propio avión”.

La odisea de “Coco”, el perrito varado en Ezeiza

A diferencia de Ramona, “Coco” logró viajar desde Europa hacia Argentina en avión pero al llegar fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza y su caso, también generó una gran revolución en Twitter. El #LiberenACoCo unió a cientos de argentinos que le reclamaron al gobierno su liberación luego de ser detenido por tener vencida la vacuna antirrábica por dos semanas.

“Coco” llegó a Ezeiza el miércoles 25 de mayo y, al llegar, las autoridades portuarias dieron cuenta de que el pequeño no contaba con su Certificado Veterinario Internacional (CVI). Tenía, además, la vacuna antirrábica vencida. Tras notificarlo a Senasa, el servicio divulgó un comunicado. “El perro llegó al país sin su certificación sanitaria y sin la protección antirrábica correspondiente”.

Coco, el perrito que estaba en cuarentena en Ezeiza se reencontró con su dueño Santiago Filipuzzi

Finalmente, y luego de 36 horas de espera, se optó por vacunar al animal y mantenerlo en cuarentena en las inmediaciones del aeropuerto. “Desde Senasa, se avanzó en poner al perro en custodia dentro del aeropuerto, hasta que se resuelva su regreso a origen, salvaguardando su bienestar”, aclararon desde el organismo.

Luego de una cuarentena de una semana, “Coco” fue puesto en libertad y pudo regresar a su Córdoba natal. De todas formas, allí, debió cumplir una nueva etapa de 10 días de aislamiento hasta poder salir a la calle y tener contacto con otros animales, “dado que la vacuna tarda 21 días en brindar la inmunización”, resaltó Senasa.