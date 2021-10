El día en el que Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia de la nación

En este episodio de No fue ayer, pero parece, un podcast en el que repasamos algunas anécdotas algo desprolijas de nuestra historia reciente, de una renuncia que no cambió nada, Al entonces vicepresidente Chacho Álvarez ya se lo veía incómodo desde el día de la victoria electoral cuando junto a su compañero de fórmula Fernando de la Rúa intentaron cantar el himno arriba del ómnibus de campaña. Chacho no encajaba en el aparato, y se lo quisieron llevar por delante. Un día se cansó y antes de ser atropellado prefirió correrse. Y renunció.

