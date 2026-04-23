Está en el Congreso el proyecto de reforma electoral; por primera vez una mujer presidirá el Colegio de Abogados porteño

El Gobierno giró al Congreso la reforma electoral. Entre los puntos centrales del proyecto, que tiene 79 artículos, se destaca la eliminación de las PASO, una serie de modificaciones en la ley de partidos políticos que aumentan los requisitos de afiliación, funcionamiento y reconocimiento de las agrupaciones. También propone restablecer “ficha limpia”, que impide que los condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan ser candidatos.

Alejandra García será la primera mujer que va a presidir el Colegio Público de la Abogacía de la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez en sus 41 años de historia, una mujer se impuso con el 47% de los votos en las elecciones de la institución. La abogada va a suceder a Ricardo Gil Lavedra, que la acompañó en la lista y celebró el triunfo.

Trump dice que podría haber nuevas negociaciones con Irán. El mandatario afirmó que existen posibilidades de retomar las conversaciones con el régimen iraní en Pakistán mañana. Mientras hubo una nueva controversia sobre 8 mujeres iraníes que supuestamente iban a ser condenadas a muerte, Trump dijo que él logró salvarlas, mientras que el poder judicial iraní publicó que el republicano se dejó engañar por una noticia falsa.

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona. Se desarrolla hoy la cuarta jornada del nuevo proceso en los tribunales de San Isidro que busca determinar las responsabilidades sobre los siete acusados. Se espera la declaración de los policías que encontraron el cuerpo del 10: los testigos responderán preguntas de las querellas, las defensas y la fiscalía. La jornada anterior estuvo marcada por la extensa declaración de Gianinna Maradona, quien apuntó contra parte del equipo médico que asistía a su padre.

Comienza la fecha 16 del Apertura. La Liga Profesional entra en su recta decisiva: se juega desde hoy hasta el lunes. La fecha comienza con el partido entre Defensa y Justicia - Boca desde las 20. Cinco equipos ya tienen acceso a octavos de final, cuatro no tienen chances y los otros buscan alguno de los 11 lugares en disputa.

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