Javier Milei acompañará a Manuel Adorni en el Congreso; tras un fallo de la Justicia vuelve a regir la reforma laboral

Milei dijo que va a acompañar a Adorni en el Congreso cuando dé su informe de gestión. El Presidente afirmó que estará con el Jefe de Gabinete, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el miércoles cuando exponga en Diputados, como clara muestra de respaldo al funcionario. “Manuel dará las respuestas que corresponden. Nosotros estamos muy tranquilos”, dijo el mandatario, que también confirmó que se va a presentar por la reelección.

Vuelve a regir la reforma laboral. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida cautelar interpuesta por la CGT que había suspendido la aplicación de más de 80 artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso. De esta manera vuelve a entrar en vigencia la norma, que trae cambios en los cálculos de las indemnizaciones, vacaciones, entre otros puntos importantes.

Levantaron el paro del Servicio Meteorológico Nacional. El Gobierno declaró ilegal la medida de fuerza: sostuvo que la actividad en el organismo es esencial. ATE levantó el paro que había sido convocado contra los despidos en el organismo, y que iba a provocar que desde las 5 de la mañana de hoy hasta el mediodía no se publicaran datos del estado del tiempo ni advertencias oficiales.

Donald Trump va a invitar a Putin a la cumbre del G20 de diciembre en Florida. El republicano dijo que “resultaría muy útil” que su par ruso asistiera, mientras funcionarios del gobierno afirmaron que prevén enviar la invitación. Putin no asistió a las últimas reuniones por la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra por crímenes de guerra en Ucrania.

Boca goleó y llegó a los playoffs del Apertura. Con goles de Milton Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel, los xeneizes superaron 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela. De esta manera, Boca se clasificó para los octavos de final del torneo. Hoy sigue la fecha con 5 partidos con la presencia de Independiente, Racing y San Lorenzo.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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