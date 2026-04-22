El Gobierno envía hoy al Congreso la reforma electoral; detectan coimas de importadores entre 2022 y 2023

Detectan coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar durante el gobierno de Alberto Fernández. Surge de 30 allanamientos y testimonios obtenidos en la causa que está en el juzgado de Ariel Lijo, en la que el fiscal Franco Picardi investiga operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023. Ya se habría identificado a los empresarios y las operaciones implicadas utilizadas mientras Sergio Massa estaba en el Ministerio de Economía.

El Gobierno envía hoy al Congreso la reforma electoral. El proyecto propone restablecer ficha limpia, iniciativa que fue rechazada el año pasado, que impide que los condenados en segunda instancia por delitos contra la administración pública puedan ser candidatos. La reforma contempla la derogación de las PASO, un nuevo esquema de financiamiento partidario, y requisitos más exigentes para los partidos políticos para obtener la personería jurídica.

Lufthansa cancela 20.000 vuelos ante el riesgo de escasez de combustible por la guerra en Medio Oriente. La aerolínea de bandera alemana anunció que la medida se va a extender hasta octubre. Los servicios afectados incluyen rutas europeas y de cabotaje; el objetivo es ahorrar combustible y garantizar el resto de las operaciones.

Cientos de personas participaron del homenaje al papa Francisco. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, celebró misa en la iglesia de San José de Flores con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa argentino. En esa iglesia Bergoglio descubrió su vocación sacerdotal y siempre le tuvo un cariño especial. En la Basílica de Luján, en el homenaje central a Francisco, participaron funcionarios del Gobierno y de la oposición.

Comienzan los cortes de calles y avenidas para el road show de Colapinto. Los trabajos de montaje del escenario principal para la exhibición en Palermo comienzan desde las 9 de la mañana con un corte total en la avenida Iraola entre Sarmiento e Infanta Isabel. Mañana continúan los cortes en otras arterias que se extenderán hasta la semana próxima. Se espera una multitud el domingo para ver al piloto argentino de Fórmula 1.

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