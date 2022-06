El día en que Nelson Mandela fue condenado: de qué se lo acusó, su emotivo discurso y el calvario que vivió

Un 12 de junio, un día como hoy pero de 1964, el activista sudafricano Nelson Mandela fue condenado a prisión perpetua. En un nuevo aniversario de esta jornada, las claves del caso y los motivos por los que se acusó a quien luego sería el primer presidente negro de toda la historia de Sudáfrica.

Nacido el 18 de julio de 1918, Nelson Mandela fue un abogado y político sudafricano, reconocido por su activismo contra el apartheid: el sistema de segregación racial que ejerció el poder en aquel país durante décadas.

De qué se acusó a Nelson Mandela

Ferviente opositor de la dominación blanca, se convirtió en el líder del Congreso Nacional Africano (CNA), que buscaba la igualdad de derechos para los ciudadanos y, por lo tanto, era un claro rival del apartheid.

Nelson Mandela nació en 1918, fue un abogado y político sudafricano que, ante todo, se dio a conocer por su activismo contra el apartheid

Hacia julio de 1963, Nelson Mandela y muchos compañeros de esta agrupación fueron encarcelados, acusados de conspiración y sabotaje al Estado. Después de meses de juicio, el cual pasaría a la historia con el nombre de Proceso de Rivonia, el activista sudafricano fue condenado a cadena perpetua y se dio inicio a un periplo por las cárceles que duraría unos 27 años.

En este punto, es preciso recordar que la fiscalía que llevaba el caso en su contra solicitaba la pena de muerte. En el famoso discurso que pronunció durante el proceso, Mandela dejó en claro que habría preferido esto antes que renunciar a sus ideales. “He dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación blanca y he combatido la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas convivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades”, fueron las palabras de este líder y símbolo de la paz, quien -en aquella ocasión- manifestó: “Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a alcanzar, pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir”.

En 1963 Mandela y algunos de sus compañeros fueron encarcelados y acusados de conspiración y sabotaje al Estado. Tras el juicio conocido como Proceso de Rivonia, fue condenado a cadena perpetua Archivo

Nelson Mandela: su vida en las cárceles y su vuelta a la libertad

A lo largo de los 27 años que estuvo en prisión, Nelson Mandela no solo sufrió la pérdida de su libertad, sino que también tuvo que hacer frente a las peores condiciones de vida que se puedan imaginar. Tal como se conoce, día tras día, era obligado a trabajar picando piedras, lo que le dejó serias secuelas en su salud. Además, la celda en la que vivió era de unos escasos metros cuadrados y tenía un precario y pequeño espacio para dormir.

Mandela estuvo 27 años preso en las perores condiciones de vida. Cuatro años después de su salida fue elegido presidente de Sudáfrica BBC Mundo

A todo esto hay que sumarle la mala alimentación y la recurrente violencia, tanto física como verbal, que ejercían contra él los carceleros, e incluso muchos presidiarios.

Los primeros 18 años de cárcel los pasó en la prisión de Robben Island. Luego, fue trasladado a Pollsmoor y, finalmente, a Victor Verster, donde estaría hasta que, en febrero de 1990, recuperó la libertad durante la gestión del entonces presidente Frederick de Klerk, con quien -años más tarde- compartiría el Premio Nobel de la Paz.

Nelson Mandela y Frederick de Klerk recibieron el premio Nobel de la Paz en 1993. (Jon Eeg/Pool photo via AP, File)

Fiel a su ideales y opositor a las políticas del apartheid, Nelson Mandela llegó a la presidencia de su país por medios democráticos en 1994 y llevó adelante su gobierno bajo las premisas de igualdad de derechos y de lucha contra la pobreza.

En la actualidad, a 8 años de su muerte, su legado sigue vigente y continúa siendo un ejemplo para todos en lo que respecta a la igualdad entre los seres humanos y a la fuerza de los ideales.