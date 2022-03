Facebook: qué sucede cuando intentás bloquear el perfil de Mark Zuckerberg

Actualmente, millones de usuarios en todo el mundo utilizan la red social más popular de todos los tiempos, es decir Facebook. Su creador, Mark Zuckerberg, también posee una cuenta, pero, ¿alguna vez intentaste bloquearlo de su propia red social?

En Internet se habló mucho sobre la cuenta de Facebook de Mark Zuckerberg, ya que algunos indican que es imposible bloquearlo.

De acuerdo con la información difundida por el medio Mashable, antes no era posible bloquear a Mark Zuckerberg, ya que al intentarlo salía el siguiente aviso “This profile can’t be blocked right now” (Este perfil no puede ser bloqueado en este momento). Eso no es todo, el medio en cuestión se contactó con un vocero de la red social y este le comentó que no solo a Zuckerberg no se le podía bloquear, sino también a su esposa Priscilla Chan.

¿Cuáles fueron los motivos? Hace algunos años, se difundió una campaña para bloquear masivamente a Mark Zuckerberg. Tras esto Facebook decidió crear un mecanismo que se activa para proteger la cuenta de algunos personajes público o personas famosas.

¿Alguna vez intentaste bloquear al creador de Facebook? Esto es lo que puede ocurrir si lo pruebas Getty Images

Qué pasa si bloqueás a Mark Zuckerberg

Actualmente, la política cambió.

Entrá a Facebook desde tu PC o smartphone.

desde tu PC o smartphone. Buscá el perfil de Mark Zuckerberg o hacé clic aquí para ir directamente.

Presioná el ícono de los tres puntos.

Finalmente, verás la opción de bloquear.

Sí podrás hacerlo, ya que ahora su perfil es como el de un usuario común, aunque, no se recomienda bloquearlo, ya que el creador de Facebook siempre publica las últimas novedades o funciones que traerá la Compañía Meta a la plataforma en mención.