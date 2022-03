La joven que lleva 22 años comiendo sólo nuggets de pollo y papas fritas: “Mi cerebro no me deja”

Para los que no la conocen, Summer tiene una manía con la comida. Oriunda de Cambridge, Reino Unido, la joven de 25 años mantiene una dieta un tanto particular: hace 22 años que solo come nuggets de pollo y papas fritas. Pero lejos de ser un capricho, es en realidad una extraña condición médica que la llevó, incluso, a rechazar mil libras esterlinas en efectivo a cambio de comer una pequeña arveja.

La joven empezó a luchar contra este desorden cuando tenía tan solo tres años. Sentada junto a su familia, su madre le sirvió un plato de puré de papas cuyo rechazo escaló a tal punto que hoy, con 25 años, no puede estar cerca de frutas y verduras sin tener arcadas. A medida que fue creciendo, se sometió a distintos tratamientos como terapia e hipnoterapia para descubrir los motivos de su aversión pero admite, según Metro, que no se ve superando su fobia.

Su abuelo, con la intención de hacerla comer, le ofeció mil libras esterlinas por una arveja pero ella se negó Metro

“Todo lo que como son nuggets de pollo o papas fritas”, explica y luego completa: “No como frutas ni verduras, no recuerdo la última vez que lo hice; he intentado probar frutas y verduras, comer algo de manzana pero físicamente no puedo, no es que no quiera intentarlo”. “Simplemente me hace sentir mal. Hay una parte de mi cerebro que no me deja. Me gusta el olor de la comida pero si trato de comerla me enferma físicamente”, continuó.

Su trastorno implica varias complicaciones sociales. No solo al momento de reunirse con amigos o compañeros de trabajo donde “todos comen sándwiches o pizza” y ella está “con una bolsa de papas fritas” sino incluso en su día a día. Summer vive con su novio, Dean McKnight, y tienen que adaptar su presupuesto a dos menús diarios ya que no pueden compartir un plato en común.

Con las bebidas no tiene las mismas dificultades que tiene con la comida Metro

Pese a su dieta poco recomendable, ella asegura estar sana y no tomar vitaminas ni suplementos. Sin embargo, su inestabilidad alimenticia es tan grande que incluso dejo de comer nuggets durante tres meses al encontrar una pequeña vena de pollo en una de ellas.

¿Por qué come solo nuggets y papa fritas?

Summer padece de AFRID, un trastorno que, traducido al español, significa algo cercano a desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva. En otras palabras, y acorde a lo que expresan expertos de la clínica Las Condes en Chile, es un síndrome que afecta a la conducta alimenticia y que encuentra similitudes con la bulimia y la anorexia.

“En este caso, quienes lo padecen son conscientes de que no es correcto comer tan poco y mal”, destacaron en su portal. En cuanto a los tratamientos, no difieren de los trastornos ya mencionados. Las personas que son diagnosticadas con AFRID requieren de un seguimiento llevado a cabo por un equipo interdisciplinario de especialistas. Por otro lado, advierten desde la clínica, tampoco se trata de una decisión ideológica, por lo que concluyen en que se trata de algo involuntario que todavía sigue en estudio.