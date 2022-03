Tuvieron una primera cita, perdió el tren y terminó en un lugar impensado: “Insuperable”

Las primeras citas entre dos personas totalmente desconocidas a veces resultan ser incómodas y en muchas oportunidades provocan hilarantes anécdotas que quedan en la memoria de los protagonistas. Los escenarios en donde los encuentros transcurren suelen ser en sitios como restaurantes, bares o parques. Sin embargo, hay varios individuos que terminan en lugar inimaginables, como en el caso de una joven española que decidió contar su experiencia en las redes sociales.

El pasado 7 de marzo, a una mujer llamada Ana se le ocurrió hacer un hilo en Twitter en el que contó con lujo de detalles el lugar donde terminó con otro hombre: nada más y nada menos que en su Universidad. “Ayer tuve una primera cita con un chico que conocí de fiesta y considero que se merece un hilo”, así, con esa premisa, se animó a relatar la divertida anécdota.

El hilo de Twitter ya lleva más de 29 mil RT y 248 mil Me Gusta Captura Twitter

Ya de entrada las cosas no fueron fáciles, debido a que el punto de encuentro era en Barcelona, España, localidad donde reside la joven. El problema era que el chico vivía a unos kilómetros de ese lugar y por ese motivo tuvo que tomarse un tren para ir a la cita. “Esta información es importante para el desarrollo de la historia”, continuó relatando bajo el usuario @anitalyyy.

La distancia no fue un impedimento para conocerse y así es como los dos se encontraron en una expo interactiva del pintor Vincent van Gogh. Hasta ahí las cosas iban bien, y así lo comentó en otro tuit: “La verdad es que fue bastante bonita y estuvo interesante”.

Lo primero que le llamó la atención fue cuando salieron del lugar a tomar una bebida. Ella, por su parte, se pidió una cerveza. Él, un cacaolat, que consiste en un batido de leche y cacao. “A LAS 9 DE LA NOCHE”, remarcó con mayúsculas.

La imagen que compartió la joven en su cuenta de Twitter Captura Twitter

Si bien la conversación iba fluyendo, todo comenzó a complicarse cuando ambos vieron el reloj. “Cuando ya pasamos a las birras le pregunté cómo volvía, y él me dijo que el último tren sale a las 22″, contó en el hilo.

Quedaba tan solo una hora para tomar el transporte público pero, como la cita transcurría en buenos términos, se desconcentraron. A los minutos, se percataron de su error: “Bebimos y tal y miro el móvil y eran las 21:50″, narró.

Las miradas entre ellos fueron de terror y la joven reveló que el chico le hizo una pregunta insólita: “Para los que son de Barcelona, estábamos en Plaza España, pasando la Gran Vía, y me pregunta que si en ocho minutos puede llegar a Sants”. El lugar para ubicar el tren se encontraba a pocos kilómetros, pero, como salía a las diez en punto, el joven no lograba llegar en ese tiempo.

Una vez que se percataron que ya era demasiado tarde para volver a su casa, la joven relató lo primero que hizo el joven: “Se pone a llamar a gente a ver si alguien puede ayudarlo. Algunas joyas: ‘Bueno tengo un profesor de la ESO que vive en Sarria, pero será difícil contactarle´”. Entre las insólitas opciones que mencionó el hombre fue quedarse durmiendo en un banco del parque.

El joven se percató que ya era demasiado tarde para tomarse el tren y estas fueron las insólitas menciones que le hizo a la joven Captura

Sin otra opción por delante, la joven tomó una decisión. “Ya vista la situación le digo que puede quedarse en mi casa (vivo con mis padres), que no pasa nada y que tengo dos camas. Después de mucho rato dice que vale”, relató.

Las cosas tomaron un sentido cómico cuando llegaron al hogar. La familia se veía algo confundida pero aceptaron al chico. Al otro día, Ana debía ir a la Universidad y ahí es cuando la historia toma otro rumbo, cuando una de sus amigas le planteó que también lo lleve. “Le conté y a él también le hizo gracia”, confesó en otro comentario.

Con ese escenario, la tuitera explicó: “A todo esto yo por la mañana había quedado para ir al gimnasio con una amiga, así que medio borracha me preparé la mochila del día siguiente y quedamos en que se quedará esas dos horas en mi habitación”. Luego de pasar la noche durmiendo, se hicieron las 6:30 y la joven se levantó para ir al gimnasio. “Dejando un casi desconocido en mi habitación”, escribió en otro mensaje.

Una vez que llegó de su entrenamiento, ambos fueron a la universidad. “El trayecto fue con muchísimo trafico y éramos básicamente nosotros dos riéndonos de la situación. Llegamos a la universidad y tuvimos nuestra primera pelea porque no conseguí aparcar y no me ayudó, pero conseguimos superarlo”, relató entre risas.

Poco a poco, la joven comentó el transcurso de la cita que terminó en la Universidad Captura

La situación se puso más graciosa cuando ambos se encontraron en el aula. “Entramos en clase (hoy tocaba clases pequeñas donde hacemos actividades y presentaciones), y le digo de sentarnos en el fondo y disimular porque solo había como 25 personas, pero mis amigos que lo conocieron en la fiesta lo hicieron sentarse en primera fila y en el centro”, añadió con la fotografía del momento.

La mujer relató que el joven se sentó en la primera fila de la clase Captura Twitter

Lo que nunca imaginaron es lo que pasó a continuación: “Nos dividieron en grupos para hacer un trabajo. Nos pusimos mi amiga, él, yo, y otro compañero. Hicimos el trabajo y todos participamos”, contó en otro tuit.

Si bien esto no generó inconvenientes, todo cambió a la hora de presentar la tarea: “Luego había que escoger a alguien para salir a presentarlo. Pensé: ‘Voy a salir yo´. Pero la profe dice que salga un chico. Se miran los dos y mi compañero le dice a mi cita: ´Sal tú que has llevado la voz cantante´”, explicó.

El chico terminó dando una presentación en la Universidad donde la joven realiza sus estudios Captura

Luego de pasar por un momento en el que nunca imaginaron estar, la joven expresó: “Así que nada, fulanito acabó haciendo una presentación en una universidad que no es la suya, en una carrera que no es la suya, y después de haber dormido en una casa que no es la suya”.

Por último, Ana reveló cómo fue su despedida. “La historia finalizó cuando después de clase lo llevé a Sants, y ya volvió a casa”. Y cerró con el título: “Si me preguntan, esta fue una primera cita insuperable”.