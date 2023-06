El ejercicio mental que solo pocos lo pueden terminar de resolver en 5 segundos

escuchar

Los desafíos visuales ayudan a mejorar la agilidad mental de aquellas personas que se proponen a descifrar diversos enigmas que, diariamente, se viralizan a través de las plataformas virtuales. En esta oportunidad, uno de los tantos que tomó gran relevancia en las últimas horas tiene como protagonista a una imagen donde los jugadores deberán encontrar la letra “R” entre todas las “K”.

Para obtener el resultado correspondiente de este reto a tiempo tendrás que estar atento a todos los detalles y especialmente a las formas, ya que ambas letras son muy parecidas y logran confundir a simple vista. Asimismo, mantener la vista activa será fundamental para no perder segundos de más, con el objetivo de identificar la respuesta en la primera observación.

El dibujo, que se volvió viral en Facebook, muestra una imagen con el color verde claro de fondo y muchas letras “K” en el mismo tono, pero un poco más oscuro para despistarlos. Entre ellas se encuentra una “R” intrusa que deberá ser hallada por quienes interactúen y acepten continuar con este prometedor desafío.

El acertijo que propone encontrar la "R" entre las "K" Facebook

El nivel de dificultad para lograr el propósito es alto porque se espera que sea solucionado en tan solo 5 segundos. Miles de personas le dedicaron su atención y, muchas de ellas, obtuvieron un resultado satisfactorio.

A simple vista se observan 14 filas integradas por 23 “K” cada una, lo que desorienta a quien se anime a este reto viral con la atenuante de que el reloj corre y obliga a la rápida resolución, lo que otorga más nervios y expectativas de cumplir correctamente con lo que se pide.

Sin embargo, no hay que desesperarse, ya que te dejamos con la inquietud de poder resolverlo en un rápido barrido mental. Una pista para dar con la tecla correcta del acertijo es que la letra “R” se encuentra en el margen superior de la imagen, por lo que al prestar atención en esos sectores se podrá hallar sin problemas.

Spoiler: esta es la solución del desafío viral de las letras “K”

¿Aún no tuviste la oportunidad de encontrarla? No hay ningún tipo de inconveniente, por el hecho de que estos retos requieren de bastante tiempo y solo 5 segundos no invitan a una plena mirada del dibujo.

Como se puede observar, la gran cantidad de letras similares dificultan el camino al desenlace: en la segunda fila, en la cuarta letra, se encuentra la resolución del enigma que puso en vilo a miles de usuarios que se relacionaron en el intercambio de conocimiento, dinamismo y rapidez.

La solución al enigma viral Facebook

Si fuiste de las personas que pudo dar con la respuesta correcta y encontró la letra intrusa a tiempo, ya te podés considerar un experto en la materia, ya que no todos pueden hacerlo en los segundos que se establecieron desde un primer momento.

LA NACION