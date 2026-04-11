El error al cocinar la calabaza que hace que pierda sus propiedades

La calabaza es una de las verduras más elegidas en la cocina por su sabor y versatilidad, pero hay un aspecto que muchas personas no tienen en cuenta: al hervirla, puede perder buena parte de sus nutrientes. Por eso, especialistas en alimentación sugieren prestar atención al método de cocción, ya que elegir la forma adecuada puede marcar una gran diferencia y permitir aprovechar al máximo todos los beneficios que aporta este vegetal.

Si bien hervir la calabaza puede parecer una alternativa práctica, este método de cocción provoca que pierda una parte significativa de sus nutrientes. En particular, vitaminas como la C y varias del grupo B, que son sensibles tanto al calor como al agua, se diluyen durante el proceso y quedan en el líquido de cocción, que generalmente se descarta.

Hervirla puede hacer que pierda nutrientes clave: cuál es la mejor alternativa

Por otro lado, este procedimiento también impacta en su textura y sabor. Al absorber agua, la calabaza se vuelve más blanda y adquiere una consistencia casi acuosa; en consecuencia, su sabor se vuelve mucho más suave y menos intenso, perdiendo parte de sus características originales.

Cómo cocinar la calabaza para aprovechar mejor sus nutrientes

A la hora de cocinar la calabaza y aprovechar al máximo sus nutrientes, el horno aparece como la mejor opción. Este método permite conservar sus propiedades, resaltar su dulzor natural y lograr una textura ideal: dorada por fuera y suave por dentro. Además, es una preparación simple que no requiere demasiados ingredientes y realza el sabor original del vegetal.

El horno se posiciona como la opción ideal para potenciar sus propiedades

Paso a paso para hacerla al horno:

Cortar la calabaza en cubos o rodajas.

Colocarla en una fuente apta para horno.

Agregar un chorrito de aceite junto con los condimentos a gusto.

Cocinar a 200 °C durante 30 a 40 minutos, hasta que esté dorada.

En el caso de no querer usar el horno, existen otras alternativas que también ayudan a conservar sus nutrientes: