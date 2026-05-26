Receta sin calorías: cómo se hace la torta Matilda, en honor a la película
En el largometraje aparece un bizcochuelo de chocolate que se volvió un ícono; aprendé cómo replicarlo en casa en un modo más saludable
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Matilda es un clásico de los 90 que enamoró a chicos y grandes. Varias de sus escenas pasaron a la posteridad, entre ellas la aparición de la torta suculenta de chocolate que aparece cuando uno de los compañeros del colegio de Matilda es obligado a comerla frente a Tronchatoro. Resulta que el nombre original de este postre es Pastel del Diablo y surgió en Estados Unidos hace más de 100 años.
Si te gusta el chocolate, pero preferís opciones más saludables, animate a replicar una receta que no lleva harina tradicional y es baja en calorías. Descubrí cómo hacerla en simples pasos y ¡manos a la obra!
Reviví la película Matilda con la suculenta torta de chocolate
Ingredientes:
- 1 taza de avena.
- 1 taza de harina de avena.
- 2 bananas maduras pisadas.
- 1/4 taza de cacao en polvo.
- 1 cucharadita de polvo para hornear.
- 3/4 taza de leche.
- Chispas/trozos de chocolate c/n.
- Cobertura: pasta de maní y chispas de chocolate c/n.
Paso a paso:
Incorporar los ingredientes líquidos
- En un bol pisar las bananas y los huevos. Mezclar bien.
- Agregar las tazas de leche.
Incorporar los ingredientes secos
- Incorporar la avena y la harina de avena.
- Sumar el cacao en polvo y el polvo de hornear.
- Añadir las chipas de chocolate y los trozos de chocolate.
Cocción
- Enmantecar y enharinar un molde para torta y volcar la mezcla allí.
- Llevar al horno a una temperatura de 200 °C.
- Cuando el bizcocho esté hecho, retirar y dejar enfriar.
- Desmoldar en frío y decorar con la manteca de maní.
- Agregar chispas/trozos de chocolate.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos
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