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Receta sin calorías: cómo se hace la torta Matilda, en honor a la película

En el largometraje aparece un bizcochuelo de chocolate que se volvió un ícono; aprendé cómo replicarlo en casa en un modo más saludable

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Tronchatoro obliga a Bruce a comer la torta de chocolate
Tronchatoro obliga a Bruce a comer la torta de chocolate

Matilda es un clásico de los 90 que enamoró a chicos y grandes. Varias de sus escenas pasaron a la posteridad, entre ellas la aparición de la torta suculenta de chocolate que aparece cuando uno de los compañeros del colegio de Matilda es obligado a comerla frente a Tronchatoro. Resulta que el nombre original de este postre es Pastel del Diablo y surgió en Estados Unidos hace más de 100 años.

Si te gusta el chocolate, pero preferís opciones más saludables, animate a replicar una receta que no lleva harina tradicional y es baja en calorías. Descubrí cómo hacerla en simples pasos y ¡manos a la obra!

La torta Matilda se llama así por la película, pero en realidad existe en los Estados Unidos desde hace 100 años, conocida como Torta del Diablo
La torta Matilda se llama así por la película, pero en realidad existe en los Estados Unidos desde hace 100 años, conocida como Torta del Diablo(Fuente: Captura de Imagen)

Reviví la película Matilda con la suculenta torta de chocolate

Ingredientes:

  • 1 taza de avena.
  • 1 taza de harina de avena.
  • 2 bananas maduras pisadas.
  • 1/4 taza de cacao en polvo.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 3/4 taza de leche.
  • Chispas/trozos de chocolate c/n.
  • Cobertura: pasta de maní y chispas de chocolate c/n.

Paso a paso:

1

Incorporar los ingredientes líquidos

  • En un bol pisar las bananas y los huevos. Mezclar bien.
  • Agregar las tazas de leche.
2

Incorporar los ingredientes secos

  • Incorporar la avena y la harina de avena.
  • Sumar el cacao en polvo y el polvo de hornear.
  • Añadir las chipas de chocolate y los trozos de chocolate.
3

Cocción

  • Enmantecar y enharinar un molde para torta y volcar la mezcla allí.
  • Llevar al horno a una temperatura de 200 °C.
  • Cuando el bizcocho esté hecho, retirar y dejar enfriar.
  • Desmoldar en frío y decorar con la manteca de maní.
  • Agregar chispas/trozos de chocolate.
Torta Matilda sin azúcar
Torta Matilda sin azúcar

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos

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