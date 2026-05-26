Receta sin calorías: cómo se hace la torta Matilda, en honor a la película

Matilda es un clásico de los 90 que enamoró a chicos y grandes. Varias de sus escenas pasaron a la posteridad, entre ellas la aparición de la torta suculenta de chocolate que aparece cuando uno de los compañeros del colegio de Matilda es obligado a comerla frente a Tronchatoro. Resulta que el nombre original de este postre es Pastel del Diablo y surgió en Estados Unidos hace más de 100 años.

Si te gusta el chocolate, pero preferís opciones más saludables, animate a replicar una receta que no lleva harina tradicional y es baja en calorías. Descubrí cómo hacerla en simples pasos y ¡manos a la obra!

La torta Matilda se llama así por la película, pero en realidad existe en los Estados Unidos desde hace 100 años, conocida como Torta del Diablo (Fuente: Captura de Imagen)

Reviví la película Matilda con la suculenta torta de chocolate

Ingredientes:

1 taza de avena.

1 taza de harina de avena.

2 bananas maduras pisadas.

1/4 taza de cacao en polvo.

1 cucharadita de polvo para hornear.

3/4 taza de leche.

Chispas/trozos de chocolate c/n.

Cobertura: pasta de maní y chispas de chocolate c/n.

Paso a paso:

1 Incorporar los ingredientes líquidos

En un bol pisar las bananas y los huevos. Mezclar bien.

Agregar las tazas de leche.

2 Incorporar los ingredientes secos

Incorporar la avena y la harina de avena.

Sumar el cacao en polvo y el polvo de hornear.

Añadir las chipas de chocolate y los trozos de chocolate.

3 Cocción

Enmantecar y enharinar un molde para torta y volcar la mezcla allí.

Llevar al horno a una temperatura de 200 °C.

Cuando el bizcocho esté hecho, retirar y dejar enfriar.

Desmoldar en frío y decorar con la manteca de maní.

Agregar chispas/trozos de chocolate.

Torta Matilda sin azúcar

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos