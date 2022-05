El espíritu de Nueva York invadió la costanera de Vicente López

Una tarde a puro sol en la costanera de Vicente López fue el escenario para la “212 Heroes Run” de Carolina Herrera, en su décimo aniversario, que una vez más trajo la energía de Manhattan a las calles de Buenos Aires. La jornada, que reunió a unos 2.000 corredores, fue una nueva invitación para reivindicar la ciudad como un espacio de experimentación y expresión propia.

“Es un día muy especial, hoy festejamos nuestro décimo aniversario con los 10k de Carolina Herrera por la cual pasaron ya más de 20.000 corredores”, señaló Pablo Mortstedt, VP Latam South de PUIG Argentina. “La idea principal es colaborar con la sociedad. Desde la primera carrera, la idea fue apoyar a una entidad social y desde hace más de 10 años lo hacemos con la Casa Garrahan, el hogar que la Fundación Garrahan que ofrece un hogar para niños que se realizan tratamientos médicos de complejidad, donando parte de lo recaudado en la carrera”.

Con una temperatura casi primaveral en pleno otoño, en un mega escenario con el río de fondo, el evento comenzó con la conducción de Agustina Casanova y Juan Marconi y fueron acompañados por el DJ Otto Bunge, quien musicalizó todo el evento.

A las 17, desde la intersección de avenida Raúl Ricardo Alfonsín y Julio Argentino Roca, se vivió una largada única, llena de energía, alegría y juventud, los valores que promueve desde siempre Carolina Herrera. Quienes no quisieron perderse una tarde al aire libre junto a la marca fueron Zaira Nara y Julián Serrano, que alentaron a los corredores y participaron de todas las actividades que ofrecía la 212 Heroes Experience -una calle de 15 metros con diversas propuestas de entretenimiento.

En el transcurso de la tarde, corredores y acompañantes pudieron ser parte de distintas experiencias como escenarios para fotos con el skate que representa a 212 Heroes for Her, o juegos para llevarse una muestra de la fragancia que tuvieron una gran convocatoria. Al igual que el stand de maquillaje con glitter, que sumó diversión y alegría, o la carpa de masajes, que estuvo entre las más elegidas para distenderse luego de completar el circuito. El arte también dijo presente con la intervención en vivo de un grafitero que plasmó el concepto del encuentro a puro color en un mural en el que invitó al público a dejar su mensaje.

La jornada fue una nueva invitación para reivindicar la ciudad como un espacio de experimentación y expresión propia.

El podio de la carrera se completó con Sergio Escobar Castillo, primer puesto en la categoría general de caballeros con 32:57 minutos, seguido por Facundo Pazos y Mariano Díaz, en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Mientras que, en la categoría de mujeres el primer puesto fue conquistada por Fernanda Oropel, en 37:47 minutos, seguida por María José Silvestre. Con su medalla colgada, los corredores destacaron la acertada elección del circuito que a lo largo de los 10 kilómetros tuvo como protagonistas a la naturaleza y el río.

Juventud eterna y libertad

Es lo que inspira a la nueva fragancia 212 Heroes for her de Carolina Herrera, que combina frambuesa con toques de mandarina en una fórmula 100% vegana. El encuentro contó con distintas actividades para conocer las versiones masculinas y femeninas del perfume. “La consiga se trata de ser tu propio héroe y completar una carrera es ser tu propio héroe. Desde la marca, creemos que la juventud no es un tema de edad sino una actitud frente a la vida y es lo que promovemos”, finaliza Mortstedt.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.