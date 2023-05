El filtro de TikTok para tener las “cejas perfectas” que causa furor por su eficacia

escuchar

Cuando se piensa que las redes sociales no podrían innovar más en su contenido y sus funciones, llega TikTok a demostrar que los usuarios se equivocan, ya que los bailes y los videos virales ya no son lo único que se puede encontrar en la aplicación. Desde hace un tiempo, la plataforma fortaleció su herramienta de filtros y los relacionados con el maquillaje se convirtieron en los más populares.

La app que ya sumó más de mil millones de seguidores, según las estadísticas de la consultora ByteDanceLtd, ahora promete revelar el truco para maquillar las cejas de manera perfecta.

Un filtro se volvió viral porque ayuda a conseguir las cejas perfectas (Captura video)

No es un secreto que allí se pueden encontrar varios efectos de belleza que terminan por crear falsas expectativas al cambiar la apariencia y facciones de la cara de quién los usa. Esto sucede con el “Bold Glamour” o el polémico “Teen” que hace a las personas mayores parecer adolescentes, prestándose para que cualquiera se haga pasar por alguien que no es y atentando contra la seguridad infantil, como expone la BBC.

De acuerdo con Leonardo Amaya Martínez, psicólogo y PhD en moral de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Italia, el uso de estos recursos digitales “pueden aumentar el impacto en la frustración personal al experimentar la exclusión por no cumplir con unos cánones físicos que las mismas redes tratan de imponer”.

El nuevo filtro de TikTok para tener las cejas perfectas

El efecto que promete cejas insuperables

Sin embargo, este nuevo filtro, creado por la tiktoker e influencer de maquillaje @gracemchoi se volvió tendencia entre los usuarios, ya que a diferencia de los descritos anteriormente, este funciona para dar una guía cosmética, en vez de modificar la expresión o cambiar los rasgos físicos de las personas.

El filtro tiene una cuadrícula que ayuda identificar los puntos adecuados para delinear y perfilar las cejas al momento de maquillarlas y que estas vayan en una línea armónica con la nariz y los labios.

El nuevo filtro de TikTok para tener las cejas perfectas

Para utilizarlo, solo hace falta activar la cámara delantera, enfocar la cara frente a ella y seleccionar el filtro dentro de la plataforma, con el fin de que aparezcan las demarcaciones sobre el entrecejo para referenciar la zona donde se deben arreglar las cejas.

Aunque el filtro es todo un descubrimiento para muchas personas, no es un secreto para quienes se dedican a depilar y perfilar cejas, pues suele ser la base para que el diseño se adecue a cada rostro.

El nuevo filtro de TikTok para tener las cejas perfectas

La invención, que ya cuenta con varias réplicas de maquillistas y creadoras de contenido de skincare que probaron el práctico efecto, ganó adeptas, ya que la guía mantiene el boceto y las líneas paralelas que se usan a la hora de embellecer este área, por lo que sus comentarios son positivos, como los de la influencer española @aliciarev, quien opinó: “Madre mía ya me veo abriendo TikTok cada vez que me maquillo, me gusta muchísimo”.

EL TIEMPO (GDA)