El filtro de tatuajes en Instagram que aterra a padres y abuelos

El músico de trap Duko ha ayudado a popularizar los tatuajes faciales Crédito: Ignacio Arnedo

A muchos mayores no les gustan los tatuajes y viven con un horror intenso el momento en el que los más chicos de la familia vuelven a casa con nuevas marcas sobre su piel.

Peor aún cuando el género musical de moda, el trap , ha popularizado una variante de esta tendencia: el tatuaje facial. Una moda que ya usan algunas estrellas de esta movida, como Duko y Cazzu.

Ahora, un nuevo filtro de Instagram creado por @Matzorama le permite a los usuarios de esta red social simular la experiencia de tener la cara tatuada y los resultados son tan realistas que muchos padres y abuelos están asustados.

Ignacio le mandó a modo de broma una de estas fotos a su padre, que le respondió: "No me hables nunca más, no me pidas más nada".

Marco compartió la reacción de su madre, que también estalló de enojo cuando creyó que su hijo se había tatuado el rostro. "Bien de tumba esto, cómo te vas a tatuar la cara, por favor decime que no es verdad, que es mentira", le grita en un audio.

"¿Cómo te vas a arruinar la cara así, con esas boludeces que te has hecho?", exclamó por su parte la madre del Benja.