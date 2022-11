El fuerte descargo de una influencer contra los que le preguntan si está embarazada: “Me acomplejó muchísimo”

escuchar

“¿Vas a ser mamá?”, “no puedo dejar de mirar tu pancita, diría que hay vida en ella”, estos fueron algunos de los comentarios que recibió Noemí Casquet, conocida como @mamacasquet por sus casi dos millones y medio de seguidores en Instagram. La influencer hizo un fuerte descargo contra los que opinaron sobre su cuerpo: “Los órganos no me los puedo quitar”, sostuvo.

“Llevo meses leyendo comentarios sobre un posible embarazo o sobre mi panza en todos los reels donde se ve la redondez de mi vientre. La respuesta corta es no. La larga es: Dejen de opinar de los cuerpos de los demás”, apuntó la influencer, en un video a través de su cuenta de Instagram, donde suele publicar contenido en torno a la sexualidad. “No se opina sobre los cuerpos ajenos. Dejemos a un lado los comentarios sobre el físico de los demás y empecemos a crear una comunidad libre, natural y alejada del aspecto”, sentenció.

Noemí Casquet respondió contundente sobre las sospechas de que estaba embarazada.

Casquet explicó: “La forma de mi bajo vientre es algo que me ha acomplejado muchísimo a lo largo del tiempo. Me machaqué un montón en el gimnasio y tuve que hacer mucho trabajo personal para que esto no me afecte. La cuestión es que tengo mucha curvatura en la espalda y, obviamente, los órganos ocupan un espacio. No me los puedo quitar”, señaló la comunicadora.

Y lanzó un contundente mensaje para aquellos que hicieron referencia a su físico. “Pensé que habíamos evolucionado y que habíamos entendido que no se puede hacer ningún tipo de comentario sobre el cuerpo ajeno, porque no sabemos lo que hay detrás de cada persona. Ese comentario ‘inocente’ que se tomó demasiado a pecho puede acarrear algo más para la persona”, apuntó.

El aplauso de los usuarios en las redes

“La persona a la que le haces ese comentario tiene espejos en su casa y ha visto mil veces su físico. Es bastante consciente de los cambios que atravesó su cuerpo y de la forma del mismo. Por lo tanto, la próxima vez, piensa si esa persona lo sabe y ahórratelo. De verdad, no hace falta”, concluyó la influencer.

Los usuarios de la red social aplaudieron las palabras de Casquet. “¡Bravo! Muy bien dicho”, apuntó uno. “Menuda paciencia. Muy bien respondido, la verdad. Te mando mucho amor”, comentó otra. Una tercera se animó a compartir su experiencia, a través de la cual relató cómo los comentarios sobre su físico causaron que sufriera un trastorno alimentario: “La gente no sabe el impacto de sus palabras”.

“Tristemente, recibí muchos comentarios sobre mi cuerpo desde la adolescencia, que me llevaron a adentrarme en un trastorno de la alimentación. Por suerte, no fue demasiado grave. Sin embargo, en el fondo de mi cabeza, cuando subo de peso o aumento un talle de pantalón, esa voz que me dice ‘estás más gorda’ se vuelve a hacer presente y me duele en el alma. Hoy estoy agradecida de que mi cuerpo me haya acompañado toda mi vida sin mayores problemas, a pesar de no haberlo tratado con mucho cariño. Y elijo quedarme con eso”, expresó la usuaria.

LA NACION