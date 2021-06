El gesto de desprecio del príncipe Carlos hacia Harry en la previa de su viaje a Reino Unido

En un dudoso desajuste de agendas, el príncipe Carlos estará en Escocia cuando su hijo menor, Harry, aterrice en suelo inglés para la inauguración de la estatua de Lady Di. De acuerdo con el diario The Sun, el heredero al trono de Reino Unido no dejó ningún espacio libre en su lista de compromisos para encontrarse con el duque de Sussex durante su próxima visita a Londres.

Una fuente le dijo al periódico que Carlos quiere que sus hijos coordinen por su cuenta sus encuentros durante esos días: “Harry tendrá que estar en cuarentena durante al menos una semana cuando llegue a Inglaterra. Seguramente, lo hará en su casa de Frogmore Cottage en Windsor”.

Según informaron fuentes a The Sun, el príncipe Carlos no quiere intervenir en la disputa de sus hijos ni permanecer demasiado tiempo con ellos en el homenaje a Lady Di BBC STUDIOS EVENTS

La decisión de dejar que sus hijos “se arreglen solos” parece premeditada por parte del príncipe de Gales, ya que directamente decidió trasladarse a Escocia durante esos días. “No hay una reunión planificada entre los tres”, asegura el diario.

William y Harry tendrán que verse en los terrenos del palacio de Kensington el 1 de julio para descubrir la estatua de su madre, durante un homenaje en el día en el que habría cumplido 60 años. Los hermanos no se ven desde el funeral de su abuelo Felipe a mediados de abril, aunque, debido al evento de Diana, “se han estado comunicando vía mensajes de texto breves e informativos”, le dijo una fuente a The Sun, y agregó que “la relación todavía es muy tensa y aún no hay señales de que haya algún tipo de reunión en el corto plazo”.

La fuente también expresó que “los hermanos están de acuerdo con aparecer juntos solo por respeto a su madre. Cada uno pronunciará su propio discurso”. Lamentablemente, no ha habido reconciliación desde que los Sussex criticaran a la familia por televisión en la explosiva entrevista con Oprah.

La inauguración coincide con el relanzamiento del libro Battle of Brothers en una versión revisada que agrega una pelea extraordinaria entre los nietos de la reina Isabel por las acusaciones contra Meghan Markle respecto al maltrato del personal de la corona.

LA NACION