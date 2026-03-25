El hábito que más protege al cerebro: la fórmula secreta que recomienda neurólogo para evitar que la memoria falle
El experto David Pérez Martínez advierte que los procesos neurodegenerativos pueden comenzar entre 20 y 30 años antes de la aparición de síntomas
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El neurólogo David Pérez Martínez explica que la prevención debe comenzar décadas antes de los primeros síntomas y destaca el papel del movimiento diario en la generación de neuronas, la memoria y la plasticidad cerebral.
El origen de las demencias continúa siendo desconocido, lo que dificulta el desarrollo de tratamientos efectivos. Según el neurólogo David Pérez Martínez, “al desconocer sus causas no puede haber herramientas para desarrollar terapias efectivas”. El especialista compara esta situación con la de las enfermedades infecciosas antes del descubrimiento de los patógenos.
El experto advierte que los procesos neurodegenerativos pueden comenzar entre 20 y 30 años antes de la aparición de síntomas, lo que complica su investigación. “Parece que hay elementos como las proteínas que se acumulan en el cerebro, los factores genéticos, pero nos falta muchas piezas del puzle desde que empieza”, afirma.
Avances en diagnóstico y tratamiento del Alzheimer
En los últimos años se han producido avances significativos en el diagnóstico del Alzheimer. Pérez Martínez señala que anteriormente el diagnóstico era probabilístico, con tasas de error cercanas al 30%. Sin embargo, la incorporación de biomarcadores en sangre permite alcanzar una precisión superior al 95%.
Además, se han desarrollado nuevos fármacos dirigidos a la proteína amiloide, que permiten retrasar la aparición de síntomas moderados y graves. “Por eso estamos ante nueva etapa”, subraya el especialista.
El ejercicio físico, la fórmula secreta para los problemas de memoria
Entre todas las estrategias preventivas, el ejercicio físico destaca como la más relevante. “Si tuviera que elegir sólo un elemento, aunque lo importante es seguir una estrategia multimodal, sería el fomentar el ejercicio físico, y evitar el sedentarismo“, afirma Pérez Martínez.
El especialista indica que no es necesario realizar actividad intensa para obtener beneficios. Actividades cotidianas como caminar,usar escaleras o realizar tareas domésticas ya contribuyen a la salud cerebral.También señala que, aunque la OMS recomienda 10.000 pasos diarios,a partir de 3.000 ya se observan efectos positivos.
Prevención desde edades tempranas
Los expertos coinciden en que la prevención del deterioro cognitivo debe iniciarse desde la infancia. Factores como la educación, la estabilidad emocional, la vida social y la ausencia de consumo de sustancias influyen en la salud cerebral futura.
A lo largo de la vida, mantener hábitos saludables como evitar el sobrepeso, no fumar, limitar el consumo de alcohol y estimular la actividad cognitiva contribuye a reducir el riesgo de demencia. Incluso en edades avanzadas o en personas ya diagnosticadas, estas medidas pueden mejorar el pronóstico.
Impacto del ejercicio en el cerebro
El ejercicio físico favorece la neurogénesis, especialmente en el hipocampo, región clave para la memoria y el aprendizaje. También estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos y mejora el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro.
Asimismo, contribuye a la plasticidad cerebral y tiene efectos antiinflamatorios. “También parece tener un efecto beneficioso sobre la plasticidad sináptica”, explica el neurólogo, quien añade que regula moléculas asociadas al deterioro cognitivo.
El estudio Finger ha demostrado que una combinación de ejercicio, dieta saludable, entrenamiento cognitivo y control de factores de riesgo vascular puede mejorar o mantener la función cognitiva en personas mayores.
El experto destaca que existe una relación dosis-respuesta: a mayor cantidad e intensidad de ejercicio, mayores beneficios. No obstante, incluso niveles bajos de actividad aportan ventajas.
Además del ejercicio, una dieta de tipo mediterráneo, rica en aceite de oliva, legumbres, frutos secos y pescado azul, se asocia con una mejor salud cerebral, mientras que el consumo de ultraprocesados, grasas saturadas, alcohol y tabaco incrementa el riesgo de demencia.
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