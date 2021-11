El horóscopo chino según Ludovica Squirru: sus predicciones y advertencias para 2022

A los 27 años, mientras florecía su carrera como actriz, Ludovica Squirru Dari comenzó a hablar intuitivamente del horóscopo chino. Se le dio bien y decidió estudiarlo a conciencia. Cuatro décadas después, convencida de su infinita sabiduría, sigue dedicándole su vida y, por estos días, anticipa la llegada de un nuevo ciclo: el año del tigre de agua.

La astróloga, hoy de 65 años, no se avergüenza de su edad. Luce con orgullo un traje de baño en la tapa de su nuevo libro de predicciones 2022 y revela un secreto: “El agua cristalina que parece de las islas Seychelles, en realidad, es del tanque australiano que tengo en mi casa de Traslasierra. Me encanta esa imagen de mí con el tigre comiéndome y yo disfrutando como diciendo ‘si el mundo se acaba, yo estoy acá pasándola bien’”. En diálogo con LA NACION, ofrece un pantallazo de lo que viene y lanza algunas advertencias inesperadas.

El nuevo libro de Ludovica Squirru con las predicciones para 2022

Cómo sera el año del tigre de agua

-¿La vamos a pasar bien el año que viene?

Vamos a tener un año de peligro, pero el tigre nos advierte que si sabemos hacer esa alineación y balanceo de los instrumentos necesarios que tenemos que aplicar, ya sea de conciencia, límites, saber cómo enfrentar al enemigo, nos va a ir bien. Es un año donde va a haber un reseteo de la humanidad, no solamente por el cambio climático sino porque, si no nos cuidamos, el tigre viene a devorarnos el coraje para hacer el verdadero cambio sistémico en la sociedad, en la familia, en la pareja, en el amor.

-¿Qué significa tigre de agua?

Yo lo veo como la metáfora de la película Una aventura extraordinaria: el tigre de agua nos viene a enseñar nuevas formas de supervivencia. Tendremos que aprender a convivir con el tigre al lado e intuir la forma para que nos devore en la travesía. El secreto es llevarnos bien con cualquier tigre durante su reinado.

-¿Cómo nos podemos preparar para comenzar este nuevo ciclo?

Todas las dudas se terminan en el año del tigre, por eso, es mejor concretarlas antes de que empiece, cerrar todo lo pendiente: si tenés deudas, pagalas; si estás peleado con alguien, amigate; si te quedó algo en stand by, empezalo ahora. Así, cuando empiece el año vas a estar enfocado. La humanidad está con mucho spam: hay que dejar atrás estos dos años de pandemia en las aguas del año del tigre para reencontrarse con la esencia. Este año vamos a eliminar lo superficial, lo falso. Se viene una era mucho más erótica, sexual, de contacto, después de un largo ostracismo. Habrá más arte y cultura porque el tigre también fomenta mucho este tipo de movimientos. Habrá una recuperación de las habilidades manuales más que tecnológicas y más vida social, artística y creativa. Al mismo tiempo, hay que estar atentos con el tigre porque si no, te deglute. Hay que enfocarse en lo esencial para poder surfear la ola del tigre de agua.

Ludovica Squirru en su casa de Traslasierra claudio herdener

-Si miramos el mundo desde afuera, ¿dónde estamos parados?

Esta humanidad se está terminando. Está cayendo una forma de vivir que ya no sirve más. Vivimos en los grandes ciclos de la naturaleza y ahora mismo hay uno que está finalizando.

-¿Habrá algún hecho impactante en 2022?

Sí, el mundo está en llamas. No hay que descartar una guerra mundial, una guerra entre Rusia, China, India, Paquistán y Estados Unidos. En nuestro caso, el conflicto mapuche se va a recrudecer porque nadie está atendiendo estos dramas. No estamos en un momento ideal ni en Argentina ni en el mundo. Los países débiles en sus democracias son los que más tienen riesgos de ser invadidos y colonizados. Estamos a punto caramelo para una explosión en la Argentina. El tigre viene a agudizar los problemas en el mundo. Van a pasar cosas a nivel mundial que van a provocar cambios vertiginosos. Se va a caer el sistema del dólar y se empieza a forjar un nuevo sistema a futuro que cambiará las reglas estructurales del capitalismo. Esas reglas van a ser distintas porque al tigre le gusta vivir el aquí y el ahora, no le importa la plata, disfruta el presente y nos ayuda a ponernos más intuitivos.

-Respecto de la tecnología, ¿hacia dónde creés que va a avanzar?

El otro día leí una nota de un islandés que dice exactamente lo que yo pienso: a pesar de que todo el mundo piensa que lo único que viene es la tecnología, no... Lo que él dice y lo que yo pienso es que hay que fomentar las relaciones humanas reales porque la tecnología va a colapsar. En el 2024 no van a existir más las redes sociales ni ninguna globalización de este tipo.

-¿Qué pasa con el feminismo en el año del tigre?

Pienso que el matriarcado es algo que va a gobernar los próximos 100 años porque las mujeres salimos de las cuevas a expresarnos, a demostrar nuestra capacidad multifacética para resolver problemas, pero yo no me embarco en la discusión de ser feminista o antifeminista porque creo que el mundo necesita un equilibrio entre el varón y la mujer.

La astróloga advierte que el próximo año será desafiante para la humanidad

Las predicciones del nuevo libro de Ludovica Squirru