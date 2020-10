La casa de un acaparador, que hasta hace poco tiempo atrás tenía ratas que corrían sobre montañas de basura, se transformó por completo Crédito: Liverpool Echo

La casa de un acumulador, que hasta hace poco tiempo atrás tenía ratas que corrían sobre montañas de basura, se transformó por completo en una vivienda habitable. En menos de un año, esta residencia de la localidad industrial de Runcorn en Inglaterra, fue renovada de manera total por los nuevos propietarios y ahora parece irreconocible.

Stephen y Colette Dowd son los nuevos dueños de la vivienda que está en la misma calle donde ellos vivían. Ambos ya habían visto ratas corriendo alrededor de la propiedad e incluso tuvieron que decirles a sus nietos que no jugaran afuera porque la invasión de roedores era excesiva.

La empresa de limpieza Merseyside House Clearing asumió la gigantesca tarea de lavar y desinfectar la casa que incluía una gran cantidad de artículos amontonados como electrodomésticos y cientos de revistas, pero más que nada, muchas bolsas de basura.

En las imágenes del interior de la vivienda se pueden ver las pilas de desperdicios extendidos por todo el lugar. Los encargados de la limpieza encontraron una rata muerta encima de la chimenea y otras áreas con agujeros dónde los animales habían masticado para abrirse camino.

Cuando la pareja compró la casa, con la esperanza de restaurarla, aseguraron que "no tenían idea" de la extensión de mugre que había en el interior. "No sabíamos el alcance de la suciedad, no había forma de saber que estaban viviendo de esa manera. Todavía seguimos diciendo que hay algo que no está bien", dijo Colette a Liverpool Echo.

Gracias a una increíble transformación, la casa ahora luce impecable, luminosa y acogedora. "Es un palacio absoluto", aseguró George Mensah de la compañía de limpieza.

Por su parte, Stephen contó que compraron la casa en agosto pasado y estaba en mal estado. "Lo siguiente que supimos era que había ratas corriendo por nuestro jardín, habían hecho su propia casa aquí. Cuando llegamos, tuvimos que limpiarlo todo. El daño era increíble. Había agujeros en las paredes, las puertas colgaban. Tuvimos que reemplazar todo", manifestó.

"Y como se puede ver, reformamos toda la casa y rehicimos el jardín. Pusimos puertas nuevas y limpiamos las paredes. El piso de arriba fue reconstruido en su totalidad. Hay un baño nuevo en suite y un guardarropas en la planta baja. Tuvimos que sacar alrededor de 40 contenedores con desperdicios", reveló Stephen.

En la sala de estar, dónde alguna vez hubo una pila de basura, ahora hay una chimenea impecable, elegantes pisos de madera y paredes repintadas. Y en la moderna cocina hay mucho espacio para una nueva familia. "Con suerte, los nuevos inquilinos podrán mudarse esta semana. Ojalá sean una buena familia y cuiden bien la casa para que todos podamos seguir con nuestras vidas", dijo Stephen.