El ingenioso truco que compartió una madre para evitar que sus hijos le mientan

Los niños suelen recurrir a pequeñas o grandes mentiras cuando necesitan excusarse antes sus mayores. Ya sea impulsados por la imaginación o para evitar meterse en problemas, enseñarles a los hijos a decir la verdad es una parte integral de criarlos. En este plan, una mujer en TikTok mostró el astuto truco que creó para asegurarse de que sus hijos no le mientan.

El infalible truco de una madre para evitar que sus hijos le mientan

¿De qué se trata? En un video publicado el pasado 9 de julio, una madre con el nombre de cuenta mombarrassed5 reveló: “Les dije a mis hijos que cuando mienten les aparece una estrella en la frente que solo los adultos pueden ver. Así que cada vez que no dicen la verdad, se cubren la frente”.

Y a pesar de que pueda resultar una estrategia controvertida, el método de la madre británica se volvió un fenómeno viral en la red social.

Junto con algunas críticas a la idea, muchos usuarios enseguida quisieron comentar las mentiras útiles que les habían contado a sus propios hijos. Uno escribió: “Le dije a la mía que, cuando miente, su nariz se mueve. Hace lo mismo: directamente se tapa la nariz cuando habla”. Otra persona agregó: “Crecí al lado de un cementerio, pero para no asustarme, mi mamá me dijo que era un jardín de piedras”. A su vez, otra usuaria reveló: “Les conté a mis hijos que cuando mienten se les pone la lengua negra, por eso, cuando quieren hacerlo directamente no pueden”.

LA NACION