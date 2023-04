El mal momento de un youtuber argentino al visitar las Islas Malvinas: “No les gusta nuestra presencia”

escuchar

Mauro Albarracín, el youtuber argentino más conocido como LESA en las redes sociales, estuvo una semana en las Islas Malvinas y le contó a sus seguidores, desde allí, cómo fue su experiencia. Entre otras cosas, el joven hizo alusión a un mensaje insultante que le dejaron en la pared de un bar. Luego, al hacer un resumen de cómo veían los habitantes de las islas a los argentinos, sintetizó: “No les gusta nuestra presencia”.

El youtuber viajó a visitar Gran Malvina y Soledad desde Punta Arenas, Chile, en la semana previa al 2 de abril, en que se cumplieron los 41 años de la recuperación por parte de la Argentina de ese territorio junto a otras islas del Atlántico Sur, hecho que desencadenó la Guerra de Malvinas, contra el Reino Unido.

El Youtuber Mauro Albarración estuvo en Malvinas y cuenta cómo tratan a los argentinos

Desde Puerto Argentino -Puerto Stanley, para sus habitantes-, la capital de las Malvinas, LESA grabó un video, en el sexto día de su estadía en el lugar para poder brindar un panorama de lo que había sentido en ese territorio, donde también visitó los sitios donde se desarrollaron las batallas más trascendentes de ese conflicto.

En principio, el youtuber dijo que la sensación desde su arribo al aeropuerto Mount Pleasant, que es una base militar inglesa, es que le hacen saber desde allí que no está en la Argentina. “Es como una bienvenida para decirte: ‘Mirá, flaco, estás entrando en territorio británico. No te hagas el vivo’”.

Luego, el youtuber contó algunas particularidades de las islas, que le parecieron inmensas, y de inmediato aclaró su postura sobre las mismas: “Si bien creo que nos pertenece a los argentinos la soberanía en este lugar, en estos momentos es de otro, y eso me puso los pelos de punta un poco”. Y sintetizó lo que le pareció el lugar, en especial, su ciudad capital: “Es una franquicia británica, que tiene todo el aspecto inglés. Todo prolijo. Todo limpio. Es Inglaterra. Se nubla y parece Londres”.

Luego, señaló que los paisajes de las islas eran “hermosos”, dijo que la vida allí era “carísima” y contó que en los supermercados, lo único argentino que se encuentra, son los vinos.

Dos grupos de isleños

Pero lo central del video que hizo Albarracin es la parte en la que comenta sobre el trato de los isleños -contó que a ellos no les agrada el término ‘kelper’- para con los visitantes argentinos. En este sentido, dividió a los pobladores en dos grupos.

“El más positivo es el isleño que no nos quiere, pero entiende el negocio y que los más interesados en visitar Malvinas son los argentinos -contó LESA, al referirse al primero de esos grupos-. No son amigos, pero entienden que uno viene a gastar dinero. No son tus amigos, pero te respetan”.

Luego de aclarar que la gran mayoría de los isleños, son “conspiranoicos”, ya que “tienen la sensación de que la Argentina está en posición inminente de invadir las islas de nuevo”, el joven youtuber pasó al segundo tipo de pobladores de ese territorio.

“El segundo grupo, el más interesante, son los antiargentinos. No les gusta que vengamos acá, no nos tratan bien, están resentidos por todo lo que pasó, son totalmente racistas”, expresó Albarración, quien luego se explayó: “Con los argentinos está todo mal y tienen un término despectivo para referirse peyorativamente a nosotros. Es ‘Argi’. Cuando te dicen así, es que sos un argentino de m...da. Incluso, a los que hacen turismo con argentinos les dicen los ‘argilovers’ (amantes de argentinos)”.

Más adelante, el joven añadió que quizás “no te tratan mal” directamente, pero sí “dejan mensajes”. Luego, especificó que en su capital en muchos lugares hay carteles que hablan sobre los argentinos y mostró uno de ellos, en el centro de la capital de Malvinas, en la ventana de un comercio, que decía, en inglés: “Los argentinos serán bienvenidos cuando renuncien al reclamo por la soberanía (de las islas) y cuando aceptemos su determinación de pertenecer a la corona británica”.

También, LESA señaló que había muchas banderas de Gran Bretaña en muchos lugares como para reafirmar que el territorio pertenecía al Reino Unido. Y, más tarde, señaló que existen sitios donde la hostilidad es más palpable: “En el lugar donde verdaderamente se ve sin vueltas que está todo mal es en la noche, en los bares, en los lugares de borrachos”.

“No les gusta nuestra presencia”

“Hay lugares donde se puede ir y lugares donde no se puede ir, porque son directamente discriminadores y racistas. Hace un tiempo, incluso, no te dejaban entrar en algunos sitios si hablabas español”, añadió.

Enseguida, Albarracín narró una mala experiencia en uno de esos bares isleños. “Nosotros fuimos a uno que se llama Victory Bar, que nos dijeron que era tradicional. Fuimos, tomamos una gaseosa y vimos la primera cosa que nos dolió bastante. Encontramos muchas cosas antiargentinas, pero sobretodo un cuadro”.

A continuación, LESA describió esa ilustración del bar: “Toda la flota británica superprofesional entrando a Malvinas con una Margaret Tatcher gigante y los argentinos con tez oscura en las trincheras y con chistes, como que los argentinos eran unos vagos tirados en las trincheras. Un cuadro totalmente despectivo”. Mientras el joven hablaba, en el video, en efecto, se veía el póster que él describía.

Más tarde, Albarracín contó algo que, para él, pudo ser consecuencia de que algún isleño vio en las cuentas del youtuber que habían subido ese cuadro despectivo con la Argentina. “Ayer volvía de una caminata y pasé por ese bar porque tenía frío y fui a tomar algo. Como el baño está afuera, primero pasé por el baño y cuando entro, veo que en el espejo, donde nos lavamos las manos, con un fibrón habían un escrito que decía: ‘Argentina igual a m...da’”, contó, mientras en imagen se veía la pared del baño donde colgaba la tabla de un inodoro, y en su interior la leyenda a la que hizo referencia el youtuber.

“Eso no estaba el día anterior -aclaró el influencer-. Me dejaron eso a raíz de todo lo que subimos. Están enterados que estamos acá, no les gusta nuestra presencia. A partir de que se enteraron de que somos argentinos, empezaron a tratarnos súper mal”.

“Más allá de los bares, de las salidas nocturnas, el trato es bueno. Te tratan de una manera distante, seca y, en esos lugares específicos, directamente mal, o no te tratan”, sintetizó Mauro Albarracín.

Para finalizar su video, el youtuber argentino esbozó una reflexión sobre las islas: “Son argentinas, nos corresponde el control sobre ellas, pero los isleños son una sociedad plantada. Primero hay que entender que ellos quieren ser británicos. Para poder recuperar las islas primero hay que entender eso, y ellos ven la guerra de Malvinas como su guerra de independencia”.

