El hijo del Dibu Martínez recibió un premio e imitó el baile viral de su papá en el Mundial de Qatal

En las últimas horas, se conoció en las redes sociales un tierno video de Santiago, el hijo de Emiliano “Dibu” Martínez y Amanda “Mandinha” Gama, y su bailecito después de ganar un premio como arquero. Tras conseguir la distinción, y mientras lucía una camiseta del Aston Villa, el nene imitó el festejo que hizo su padre durante la tanda de penales ante Francia en el Mundial.

A partir de la consagración de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar, todos los miembros del plantel de Lionel Scaloni se volvieron ídolos en el país. Aunque algunos con la Copa América ya habían conseguido mucho cariño, la tercera estrella sobre el escudo hizo la diferencia para todos.

Más allá de Lionel Messi y quienes formaban parte de camadas anteriores, muchos futbolistas que llegaron a la albiceleste de la mano del entrenador actual se metieron en el corazón de los hinchas. Uno de ellos es Emiliano “Dibu” Martínez, que con su participación en las tandas de penales ante Países Bajos y Francia fue clave para la obtención del título.

Además de sus atajadas, el arquero del Aston Villa siempre destacó por sus locuras y sus particulares reacciones, tanto después de atajar un penal como con los trofeos. En este caso, su hijo recibió un premio en la escuelita de fútbol e imitó con un divertido baile a su papá.

El hijo del Dibu Martínez imitó el baile de su papá

La grabación fue compartida por Amanda “Mandinha” Gama, la pareja del futbolista, en su historia de Instagram. Allí, la diseñadora de interiores simplemente se limitó a etiquetar a su marido, ya que las imágenes hablaban por sí solas.

El pequeño, con la casaca del equipo inglés, guantes de arquero y botines, bailó con un movimiento de hombros, al igual que lo hizo Dibu después de que el francés Tchouaméni desvió su penal en la tanda de la final.

El baile del Dibu Martínez en la tanda de penales ante Francia

En su mano izquierda, Santi sostenía un papel. Luego de bailar durante unos segundos, mostró a cámara que se trataba de un reconocimiento como el jugador de la semana en su escuelita del fútbol y lo leyó frente a la mirada de su madre.

Al ser una historia y no una publicación del feed, no hay manera de ver públicamente el alcance y las interacciones que alcanzó el video. Sin embargo, es de esperar que no haya pasado desapercibido para nadie, dado el alto nivel de popularidad que tiene la pareja del arquero de la albiceleste.

En la plataforma, tiene más de 768.000 seguidores y comparte contenido regularmente. Más allá de las fotos y videos familiares que sube junto al guardameta, Mandinha logró construir también su propio público y muchos la siguen para conocer detalles de su vida en Londres. Durante su visita a la Argentina, fue protagonista de distintos momentos, como una salida con una amiga en la que disfrutó de un menú 100% nacional o la fiesta de los campeones del mundo en la que participó con mucha alegría.

En su perfil, suele hacer un balance entre contenido sola, con su pareja y familiar, donde Santiago y su hermana Ava son los grandes protagonistas.

