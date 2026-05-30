El método japonés para doblar ropa que transforma cualquier cajón en minutos

Mantener el orden dentro del placar puede convertirse en un verdadero desafío, especialmente en espacios reducidos donde cada centímetro cuenta. Con el paso del tiempo, la acumulación de ropa suele generar desorganización y dificulta tanto encontrar prendas como guardar las que recién fueron lavadas. Frente a este problema cotidiano, existe un método japonés para doblar remeras que ganó popularidad por su practicidad, ya que permite aprovechar mejor el espacio y mantener cajones y estantes organizados de forma sencilla.

Cuando el espacio es reducido, muchas personas optan por sumar perchas o apilar prendas unas sobre otras para ganar lugar. Sin embargo, estas soluciones suelen generar más desorden y dificultan el acceso a la ropa. Por eso, algunas técnicas de organización proponen un enfoque diferente, basado en doblar las prendas de manera estratégica para aprovechar mejor el espacio.

Una de las metodologías más conocidas es la popularizada por la especialista japonesa Marie Kondo, que recomienda guardar la ropa en posición vertical en lugar de apilarla. El objetivo es que cada prenda quede a la vista, sea fácil de encontrar y ocupe el menor espacio posible, favoreciendo un orden más práctico y duradero.

Cómo ordenar el placard con el método japonés que se volvió viral

Ni perchas ni pilas de ropa: el método japonés que transforma cualquier cajón en minutos (Imagen ilustrativa con IA)

Una de las claves de este método consiste en cambiar la manera de guardar la ropa. En lugar de apilar prendas unas sobre otras, propone doblarlas en formatos compactos para almacenarlas en posición vertical, permitiendo ver todo el contenido del cajón o estante de un solo vistazo. Además de optimizar el espacio, esta técnica busca facilitar el acceso a cada prenda y reducir la sensación de desorden en el día a día.

A continuación, las recomendaciones para hacerlo: