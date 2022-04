El misterioso objeto volador que surcó el cielo y generó todo tipo de especulaciones: ¿era un OVNI?

En 2019, Scott C. Waring compartió un video captado por su drone mientras sobrevolaba la zona de Firth of Forth en Escocia que despertó la intriga de muchas personas. A simple vista, el clip no llama tanto la atención. El paisaje es de ensueño: lago celeste de agua calma, un poblado en un costado, el verde césped, montañas y un cielo completamente espejado. La idea del autor era retratar ese momento pero lo que capturó fue algo mucho más escalofriante.

Para el ojo detallista, el extraño suceso aparece casi de inmediato; para el resto, hay que mirar con un poco más de atención. No fue sino hasta que el usuario de YouTube, Uptowndisco2, compartió el video el 19 de abril de 2022 que el hecho tomo conocimiento internacional.

Con una ambientación muy de película, la canción principal de Los expedientes secretos X se escucha de fondo. Mientras, algunos textos ayudan a la persona común a dar con el supuesto OVNI. “¿Qué es eso? Viaja rápido... ¡Viaja demasiado rápido!”, se lee sobre el clip cargado en la plataforma de videos.

El video muestra el supuesto avistamiento de un OVNI extraterrestre

De un momento al otro, el paisaje cambia y sobre un costado de la imagen se ve un pequeño objeto blanco que atraviesa la pantalla a toda velocidad, algo extraño para cualquiera dado que un ave no vuela con esa rapidez, un avión sería mucho más grande -e iría más alto- y un insecto no sería captado con tanta facilidad por un dron a esa altura.

“Yo creo que ese disco blanco proviene del área contaminada de una fábrica, mirá todas esas chimeneas detrás”, explicó el autor del video acorde a lo consignado por The Daily Star. Sus dichos suponían el descarte de teorías extraterrestres. Sin embargo, alcanza con escuchar atentamente sus declaraciones para sumirse en una conspiración aún mayor y que los seguidores de este tipo de fenómenos consideraron más que válida.

Captura del supuesto extraterrestre

“Creo que los drones extraterrestres y los OVNIs quieren investigar cualquier cosa, quieren ver la tecnología más nueva para determinar cuándo los humanos llegarán al espacio y comenzarán a crear civilizaciones en otros planetas. Creo que este OVNI estaba investigando eso las fábricas cuando vio que mi dron lo grababa”, añadió.

Si bien, como siempre en estos casos, aparecieron quienes fueron en contra de las teorías alienígenas, todos coincidieron en que más allá de lo que sea el objeto volador, el clip está muy bien logrado. Captar con tanta nitidez a un elemento que se mueve a tal velocidad solo pueden lograrlo los profesionales y Waring con su dron consiguieron un video que rosa lo profesional. En cuanto al origen de este supuesto objeto, la respuesta quedará reservada para confabulaciones y creencias ya que no hay prueba alguna que compruebe qué era realmente.

El video se suma a la colección de avistamientos y a la biblioteca de creyentes. La respuesta llegará -o no- en algún momento pero en el mientras tanto, los clips de este estilo sirven para debatir y sembrar la duda en todo el mundo y elaborar cientos de teorías.