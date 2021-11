El mítico bar de San Telmo con 41 años de historia que es el preferido de las estrellas internacionales

Hay lugares que te provocan nostalgia, te llevan a una época distinta y son la puerta de entrada a otro mundo. Ese es el caso del Bar Seddon, un lugar ubicado en el corazón de San Telmo en el que se confluyen 41 años de anécdotas, esfuerzo y dedicación. El espacio, colmado de historia, abrió sus puertas en 1979.

Corría 1979 cuando John Seddon y Georgina Renau, quienes tenían un local de antigüedades en las viejas Galerías Pacífico, tuvieron una charla con uno de sus hijos, que le planteó el proyecto de cambiar de rubro y abrir un bar. Después de pensarlo mucho aceptaron, aunque con la única condición de mantener la decoración de su anterior negocio. Con esto buscaban entablar un ambiente distintivo.

Después de imaginarlo y soñarlo, se concretó. La primera sede del bar se ubicó en la calle 25 de mayo, donde funcionó por más de dos décadas.

Tiempo más tarde, por disposiciones municipales, tuvieron que trasladarse a otro espacio. Es así que a partir del 2000, Bar Seddon se encuentra sobre la calle Defensa al 600, una esquina muy particular e histórica.

Cruzar las puertas del bar es sumergirse en una escena del pasado: un viaje a los años 50 de Buenos Aires, época en la que surgieron lugares emblemáticos como el Café Tortoni, la Biela, y 36 billares.

En su interior, se pueden observar anticuadas vitrinas, arañas, esculturas, velas derretidas, espejos biselados, cortinas de macramé, y otro sinfín de objetos y muebles vintage que no dejan de sorprender tanto a los que ingresan por primera vez como a los que son habitué.

Cabe destacar que la mayoría de la decoración proviene de otros sitios: la máquina registradora en algún momento funcionó en una mercería; la barra perteneció al Banco Nación y las estanterías que hoy exponen diferentes botellas de vinos y whisky son de antiguas farmacias.

El bar Seddon, elegido por las estrellas internacionales

Seddon es un lugar de gran atractivo para los turistas, por eso no es para nada extraño que sea un sitio recomendado para aquellas celebridades que visitan Buenos Aires y quieren vivir una experiencia autóctona. Sus dueños pueden alardear de tener postales de David Gilmour interpretando “Wish you where here”, de Ricardo Darín y Soledad Villamil grabando escenas de El mismo amor, la misma lluvia (de Juan José Campanella) y de los miembros de U2 disfrutando de unos tragos en la barra del bar.

Pero la lista no se limita a ellos. Por sus meses se sentaron Caetano Veloso, Félix Luna, Pérez Celis, Alberto Guirri, Miguel Abuelo, Charly García, León Gieco, Rodolfo Livingston. También fue escenario de los films El Muro del Silencio y El lado oscuro del corazón, entre otras.

El bar de los Seddon, cuatro décadas de historia familiar

Durante los primeros años, al ingresar al bar se podía observar desde lejos a John preparando un Daiquiri, su especialidad. Llevaba ron, hielo granizado, azúcar molida, pulpa y jugo de limón. Hasta el día de hoy siguen manteniendo ese trago, para continuar con su legado. “Mi papá fue siempre muy trabajador y estaba de manera permanente en el bar. Se preocupaba hasta por el más mínimo detalle y se dedicaba a cada cliente”, contó su hijo Juan a LA NACION.

Juan asegura que la clave para mantener un lugar así por tanto tiempo es “estar para la gente. Abiertos la mayor cantidad de tiempo posible”.

Una familia, un bar y 40 años de historia

Se volvió una costumbre familiar buscar antigüedades y llevarlas al bar. Desde un adorno hasta una mesa en mal estado, todo es reutilizado. “Es para la gente que aprecia las cosas auténticas”, explicó Juan, que remarcó que para su familia esos objetos no deben ni pueden estar tirados, sino que “siempre se le pueden dar un uso”.

Bar Seddon indudablemente es uno de los bares más destacables de la ciudad de Buenos Aires. Fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura en el 2000 y ya es un ícono en el barrio.

La calle Defensa, distintiva por su empedrado, contiene en toda su extensión cientos de espacios históricos que remontan a una Buenos Aires del pasado. Si a esto sumamos un espacio con un ambiente tan peculiar y extraordinario como Seddon, definitivamente podemos pensar que estamos transitando por un túnel del tiempo.