Con tan solo doce años, Caleb Anderson comenzó su segundo año universitario. El pequeño estudia ingeniería aeroespacial. Su objetivo es entrar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2020 • 09:22

Caleb Anderson, un niño de un pueblo ubicado en el estado de Georgia, en Estados Unidos, regresó hace unas semanas al segundo año de la universidad donde estudia ingeniería espacial. "Desde que tengo un año, siempre quise ser astronauta", le aseguró el pequeño de doce años a FOX 5.

Sus padres, Claire y Kobi Anderson, decidieron inscribirlo en la universidad al ver que la escuela lo aburría y no le presentaba ningún desafío. Luego de hacer los trámites correspondientes, Caleb hizo el examen de ingreso en el colegio técnico Chattahoochee. "Se necesitaban un máximo de 300 puntos y él obtuvo 275", contó su madre.

Respecto de su presencia en la universidad, el niño asegura sentirse cómodo y a gusto con el ambiente académico. "No me ven como si fuera anormal, sino que me consideran como un alumno más", sostuvo Caleb y, a la vez, contó que le encanta coleccionar Beyblades, una línea de juguetes japoneses de uno de sus dibujos de animé favoritos.

Su familia tampoco considera que se trata de una situación extraña. De hecho, en una entrevista al periódico USA Today, sus padres dijeron que seguramente hay muchos niños como el suyo que simplemente no tienen las mismas oportunidades. "Cuando son pequeños tienen mucho potencial innato. Debemos fomentar eso y exponerlos a distintos estímulos para que encuentren aquello que les despierta mayor interés", explicó Kobi Anderson.

Trabajar con Elon Musk

Caleb mostró signos de su capacidad al mes de haber nacido cuando empezó a imitar el sonido de algunas palabras. Su madre le enseñó el lenguaje de señas y a los seis meses podía sostener una conversación. Los Anderson contaron que a los dos años el pequeño podía leer la constitución de Estados Unidos.

El objetivo a largo plazo del niño es graduarse en la universidad y luego conseguir la licenciatura. A partir de ahí, su sueño es ingresar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y también hacer una pasantía en la compañía de Elon Musk.

Caleb es el más grande de los tres hijos de los Anderson que también están en el programa de superdotados de la escuela. De acuerdo con sus padres, el mayor es un dotado verbal capaz de aprender rápidamente otros idiomas; su hermano Aaron de ocho años se destaca en los números y la más chica, de siete, llamada Hannah es excelente armando rompecabezas.

Cuando el USA Today les preguntó a Claire y a Kobi qué consejo le darían a otros padres para estimular a sus hijos, ellos dijeron que "pueden comenzar celebrando los logros académicos tanto como se festejan los deportivos".