El peligro oculto de guardar el arroz cocinado para el día siguiente

El arroz forma parte de la dieta cotidiana en gran cantidad de hogares argentinos, aunque su conservación posterior a la cocción suele esconder riesgos para la salud. Cristina Lora, tecnóloga alimentaria y especialista en seguridad, puso el foco en este hábito frecuente durante una charla en el pódcast Hábito Zero.

La experta señaló que la seguridad alimentaria funciona como una ruleta rusa, ya que una persona consume el mismo alimento durante años sin problemas y, de pronto, sufre una intoxicación inesperada debido a una mala práctica de guardado.

La experta dijo que las mujeres embarazadas, niños pequeños, lactantes y personas con sistemas inmunes debilitados son propensos a sufrir intoxicaciones por arroz cocido de más de 24 horas (Fuente: Pexels)

La profesional remarcó la necesidad de extremar cuidados preventivos en grupos de riesgo. Esta advertencia alcanza de forma directa a mujeres embarazadas, niños pequeños, lactantes y personas con sistemas inmunes debilitados.

Según la tecnóloga, el arroz demanda un protocolo más riguroso que otros platos básicos. A diferencia de la pasta, la cual permite una refrigeración segura de hasta tres días, el arroz no debe superar las veinticuatro horas bajo ninguna circunstancia. El paso del tiempo en la heladera incrementa de manera considerable la posibilidad de complicaciones sanitarias que a veces resultan poco visibles para el ojo humano.

Cualquier variante de arroz debe conservarse en la heladera y no por más de 24 horas

Ante esta situación, la especialista sugirió el uso del freezer como una alternativa viable para alargar la vida útil del alimento. Si bien este método permite almacenar el producto por más tiempo, Lora aclaró que el proceso altera la textura original y cambia el sabor final del grano cocido.

La recomendación central consiste en consumir el alimento dentro del plazo estricto mencionado para evitar cualquier tipo de cuadro infeccioso. La prevención resulta fundamental al tratar con ingredientes que forman parte de la rutina alimenticia diaria de toda la población. La seguridad en la cocina empieza por el conocimiento técnico preciso sobre el manejo de las sobras y el respeto por los tiempos máximos de refrigeración recomendados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA