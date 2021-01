El tomo fue escrito por un cirujano y profesor de química estadounidense y publicado en 1874 Crédito: Pexels: George Sharvashidze

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2021 • 12:04

Un extraño libro publicado hace casi 150 años tiene una particularidad: es capaz de matar a quién lo toque.

Titulado "Shadows from the Walls of Death: Facts and Inferences Prefacing a Book of Specimens of Arsenical Wall Papers" ("Sombras de los muros de la muerte: hechos e informaciones que preceden a un libro de muestras de papel tapiz arsenical") fue escrito por Robert Clark Kedzie -cirujano de la Unión durante la guerra civil estadounidense y posterior profesor de química- y publicado en 1874.

Las páginas de este libro contienen un poderoso veneno capaz de causar la muerte Crédito: Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

El autor recopiló en su tomo 86 muestras de papel pintado con arsénico. En las décadas previas a su publicación, nadie imaginaba que el arsénico podría matar incluso cuando se usaba como ingrediente activo para hacer más vivos los colores del papel tapiz. Por eso, Kedzie imprimió su obra como una advertencia.

Para poder almacenarlo hay que tomar muchísimas precauciones y así evitar el contacto

De las 100 copias originales de este libro, solo cuatro se han conservado hasta la actualidad ya que, una vez comprobada fehacientemente la hipótesis de Kedzie, la mayoría de las bibliotecas que habían recibido los ejemplares los destruyeron.

Hoy en día, dos de los libros se encuentran en igual número universidades del estado de Michigan, uno terminó en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el cuarto está en la Biblioteca Nacional de Medicina, que también lo escaneó y lo puso a disposición en línea.