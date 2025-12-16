Las efemérides del 16 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

El célebre compositor, que dejó obras como la “Quinta Sinfonía en do menor”, nació en la ciudad alemana de Bonn un 16 de diciembre de 1770. Era hijo de Johann van Beethoven, un tenor que a su vez era hijo de un músico, y de Maria Magdalena van Beethoven, que ofreció al niño su apoyo ante las presiones paternales que recibió en su infancia para desarrollarse como pianista.

No solo logró sobreponer su talento creativo a la sordera que enfrentó en distintos grados desde su juventud, sino que, al establecerse en Viena, se hizo conocido como el virtuoso creador de un repertorio que combinó sinfonías, oberturas, conciertos y sonatas para piano, algunas de las cuales están entre las obras más reconocibles de la música occidental.

Efemérides del 16 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1770 – Nace el músico y compositor alemán Ludwig van Beethoven.

1775 – Nace la escritora británica Jane Austen.

1824 – En Buenos Aires, se inaugura el Congreso General Constituyente.

1859 – Muere el lingüista alemán Wilhelm Grimm, conocido como uno de los Hermanos Grimm.

1866 – Nace el pintor ruso Vasili Kandinsky.

"Murnau con Iglesia II" de Vasily Kandinsky, quien nació un día como este de 1866 SOTHEBY'S