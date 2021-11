El plan de la reina Máxima para dejar atrás uno de los peores años de su vida

Hace poco más de un año, los reyes de Holanda debían pedir perdón por un viaje que hicieron a Grecia cuando la situación por el coronavirus era más que crítica en el país. Ya venían siendo criticados por los gastos de Máxima en ropa y por las reformas en el palacio Huis ten Bosch, pero la escapada de vacaciones fue la gota que rebalsó el vaso y que provocó que la popularidad de la familia real cayera a niveles mínimos.

Para Guillermo y Máxima, entonces, este fue el año de su salvación, la oportunidad que no podían dejar pasar y se han esmerado en volver a hacerse cercanos a la población neerlandesa para recuperar los puntos perdidos. Pero, ¿cómo? Lo primero que hicieron los fue publicar un video donde pedían perdón y reconocían que no habían hecho las cosas bien. Pero, como dicen que “obras son amores y no buenas razones”, las palabras debían ser respaldadas por hechos concretos.

El video de Guillermo y Máxima, en el que en dos minutos piden disculpas Instagram

Dado que Holanda aplicó pocas restricciones sanitarias por la pandemia, los reyes pudieron retomar su agenda de actividades casi con total normalidad desde el comienzo del plan de redención. En principio, decidieron no viajar a la estación de esquí Lech, en Austria y así evitarse una exposición pomposa.

En cambio, Guillermo y Máxima eligieron que la primera de las grandes citas este año fuese el Día del rey, en abril pasado. Allí, toda la familia dio una conferencia de prensa y hasta participaron de un concierto y un baile al aire libre. Unas semanas después, Máxima cumplía 50 años y los reyes desplegaron un festival de actividades en torno a la cifra redonda.

Luego, hubo tiempo para entrevistas. La primera fue la que Máxima concedió a la televisión nacional. Al igual que Kate Middleton, el rey Guillermo es aficionado a la fotografía así que se dejó saber que todas las fotografías de Máxima por el aniversario habían sido tomadas por él. Tal como se intuye, son gestos pensados para acercar a la monarquía desde lo emocional. Además, ese día toda la familia se reunió de nuevo ante la prensa en un recital homenaje a los cincuenta años de Máxima.

Durante los festejos del Día del rey, la familia real se mostró distendida y cercana a la gente EFE

Pero sería la princesa Amalia, heredera del trono, quien recuperaría la mayor cantidad de puntos cuando decidía renunciar a la asignación que le hubiera correspondido a partir del 7 de diciembre próximo, cuando cumpla 18 años. “Me resulta incómodo si puedo ofrecer poco a cambio y otros estudiantes lo tienen mucho más difícil en esta época de coronavirus. Por eso, devolveré los ingresos hasta el final de mis estudios. Además, siempre que no tenga que incurrir en altos costos en mi posición como princesa de Orange, también reembolsaré la asignación para gastos”, escribió la princesa en una carta al primer ministro, Mark Rutte. Sensatez y empatía. Un gesto que fue aplaudido de forma unánime.

Luego, hubo una lista de gestos para sentirse identificados con la familia real. Hubo fotos de Máxima descalza durante una videollamada, manejando un camión, tomando una cerveza artesanal o disfrutando de un partido de fútbol con Guillermo.

Máxima se quitó los zapatos para controlar mejor los pedales del vehículo

Pero si había algo que estaban esperando eran nuevamente las vacaciones. Los reyes volvieron a Grecia pero, en cambio de dejar su agenda completamente en blanco, cumplieron con varios deberes oficiales y los días de descanso fueron menos que el verano anterior.

Y ahora así, llegamos a la “gran tragedia griega” de Máxima y Guillermo de 2020. El año pasado la pareja había querido aprovechar las vacaciones de sus hijas –que además coincidían- para irse unos días a Grecia. Sin embargo, este 2021 las cosas no han sido así: mientras que la princesa Arianne tenía libre la semana del 18 al 22 de octubre, Alexia comenzaba sus días libres cuando su hermana menor los terminaba. Ese fue, vale aclarar, otro dolor de cabeza para la monarca: su hija debía dejar el nido familiar para continuar sus estudios en Gales, en el UWC Atlantic College.

Así que este año a nadie se le ocurrió trasladarse a ninguna parte ya sea por obligación, marketing o amor al trabajo. Lo que sí hicieron fue repartirse las tareas de tal forma que Máxima pudiera estar el mayor tiempo posible con sus hijas. El esfuerzo está hecho. Ahora solo queda saber si la estrategia ha funcionado.