La ciudad de California que congeló los alquileres: desde fines de febrero, no podrán subir los precios por un año
La medida es temporal, se estirará hasta diciembre y, durante este tiempo, esperan llegar a un acuerdo por una regla más definitiva
- 3 minutos de lectura'
La crisis de vivienda en la costa californiana acaba de entrar en una nueva etapa. En una votación ajustada y cargada de tensión política, el concejo municipal de Santa Bárbara decidió intervenir directamente en el mercado de alquileres: durante gran parte de 2026, miles de propietarios no podrán aumentar el precio base de sus contratos.
El congelamiento temporal que empieza a fines de febrero
La ciudad de Santa Bárbara aprobó una ordenanza que establece una moratoria temporal a los incrementos del alquiler base en gran parte de su parque habitacional antiguo.
El concejo municipal votó la norma el 27 de enero por 4 votos contra 3. Al no alcanzar la mayoría necesaria para aplicarla como emergencia, entrará en vigencia 30 días después, es decir, hacia fines de febrero de 2026.
El congelamiento se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque puede terminar antes si se aprueba una regulación permanente de control de rentas.
Según informó la California Apartment Association, la disposición impide aumentar el alquiler base en viviendas residenciales cuyo certificado de ocupación haya sido emitido el 1° de febrero de 1995 o antes. En otras palabras: la gran mayoría de los edificios antiguos quedan alcanzados por la prohibición.
Qué viviendas de Santa Bárbara quedan alcanzadas por el congelamiento y cuáles no
La ordenanza no es universal. Define con precisión qué unidades quedan bajo el congelamiento y cuáles permanecen fuera.
Quedan sujetas a la prohibición:
- Departamentos en edificios construidos hasta el 1° de febrero de 1995
- Dúplex edificados antes de esa fecha
Quedan exentas:
- Viviendas construidas después de 1995
- La mayoría de casas unifamiliares
- Algunos condominios legalmente separables
- Viviendas subsidiadas o propiedad del gobierno
- Unidades bajo programas tipo Section 8
El valor base del alquiler será el vigente el 16 de diciembre de 2025. Si hubo aumentos posteriores, no redefinen el precio de referencia: esos incrementos contarán contra futuras subas si se establece un control permanente.
Congelamiento en Santa Barbara: una medida única en California
De acuerdo con SFGate, al menos 35 ciudades y condados californianos tienen algún tipo de estabilización de alquileres. Sin embargo, este caso es distinto: es la única ciudad del estado que implementa un congelamiento total temporal de rentas.
La decisión se produjo mientras las autoridades discuten una ordenanza permanente que podría entrar en vigor el 1° de enero de 2027. El cronograma oficial prevé:
- Marzo de 2026: presentación del borrador al concejo
- Julio de 2026: votación final
- Enero de 2027: implementación potencial del control definitivo
Durante febrero, el municipio celebrará reuniones y grupos de discusión con vecinos para diseñar el sistema permanente.
La crisis habitacional de fondo: por qué se llegó a esta medida
El congelamiento no aparece aislado: responde a una situación de accesibilidad severa en la ciudad. Incluso hogares que superan el ingreso medio —en algunos casos hasta el doble— tienen dificultades para pagar alquileres locales, indicaron desde SFGate. Esa presión llevó al municipio a adoptar una protección temporal mientras diseña un sistema permanente.
La activista de políticas públicas Ana Arce, citada por el medio de San Francisco, advirtió durante el debate que, sin medidas intermedias, el futuro control perdería sentido.
De esta forma, podrían aplicarse aumentos previos para evitarlo. Según explicó, sin protecciones contra desalojos, los inquilinos quedarían expuestos a expulsiones sin causa que retirarían viviendas del mercado.
- 1
La Cancillería contrató a una asociación que dirige la esposa de Sturzenegger para dar cursos de inglés
- 2
El actor al que muchos eligieron como el hombre ideal para compartir una isla desierta y que aprendió a reírse de sí mismo
- 3
Fue el jefe más querido de la TV y pensó que la fama sería eterna, pero tuvo un trágico final y su familia quiso ocultarlo
- 4
La película nominada al Oscar que está en Netflix y que es ideal para ver este fin de semana extra largo