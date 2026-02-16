La ciudad de California que congeló los alquileres: desde fines de febrero, no podrán subir los precios por un año

La crisis de vivienda en la costa californiana acaba de entrar en una nueva etapa. En una votación ajustada y cargada de tensión política, el concejo municipal de Santa Bárbara decidió intervenir directamente en el mercado de alquileres: durante gran parte de 2026, miles de propietarios no podrán aumentar el precio base de sus contratos.

El congelamiento temporal que empieza a fines de febrero

La ciudad de Santa Bárbara aprobó una ordenanza que establece una moratoria temporal a los incrementos del alquiler base en gran parte de su parque habitacional antiguo.

Al no obtener una mayoría de emergencia, la medida entrará en vigor oficialmente a finales de febrero de 2026 Stock en Canva

El concejo municipal votó la norma el 27 de enero por 4 votos contra 3. Al no alcanzar la mayoría necesaria para aplicarla como emergencia, entrará en vigencia 30 días después, es decir, hacia fines de febrero de 2026.

El congelamiento se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque puede terminar antes si se aprueba una regulación permanente de control de rentas.

Según informó la California Apartment Association, la disposición impide aumentar el alquiler base en viviendas residenciales cuyo certificado de ocupación haya sido emitido el 1° de febrero de 1995 o antes. En otras palabras: la gran mayoría de los edificios antiguos quedan alcanzados por la prohibición.

En Santa Bárbara, California, los alquileres quedaron congelados hasta diciembre 2026 OC Gonzalez / Unsplash

Qué viviendas de Santa Bárbara quedan alcanzadas por el congelamiento y cuáles no

La ordenanza no es universal. Define con precisión qué unidades quedan bajo el congelamiento y cuáles permanecen fuera.

Quedan sujetas a la prohibición:

Departamentos en edificios construidos hasta el 1° de febrero de 1995

Dúplex edificados antes de esa fecha

La prohibición de aumentos se aplica exclusivamente a edificios residenciales y dúplex cuyo certificado de ocupación haya sido emitido el 1° de febrero de 1995 o antes Stock en Canva

Quedan exentas:

Viviendas construidas después de 1995

La mayoría de casas unifamiliares

Algunos condominios legalmente separables

Viviendas subsidiadas o propiedad del gobierno

Unidades bajo programas tipo Section 8

El valor base del alquiler será el vigente el 16 de diciembre de 2025. Si hubo aumentos posteriores, no redefinen el precio de referencia: esos incrementos contarán contra futuras subas si se establece un control permanente.

Congelamiento en Santa Barbara: una medida única en California

De acuerdo con SFGate, al menos 35 ciudades y condados californianos tienen algún tipo de estabilización de alquileres. Sin embargo, este caso es distinto: es la única ciudad del estado que implementa un congelamiento total temporal de rentas.

La decisión se produjo mientras las autoridades discuten una ordenanza permanente que podría entrar en vigor el 1° de enero de 2027. El cronograma oficial prevé:

Marzo de 2026: presentación del borrador al concejo

Julio de 2026: votación final

Enero de 2027: implementación potencial del control definitivo

El valor base del alquiler para todos los contratos afectados será el monto vigente al 16 de diciembre de 2025 Stock en Canva

Durante febrero, el municipio celebrará reuniones y grupos de discusión con vecinos para diseñar el sistema permanente.

La crisis habitacional de fondo: por qué se llegó a esta medida

El congelamiento no aparece aislado: responde a una situación de accesibilidad severa en la ciudad. Incluso hogares que superan el ingreso medio —en algunos casos hasta el doble— tienen dificultades para pagar alquileres locales, indicaron desde SFGate. Esa presión llevó al municipio a adoptar una protección temporal mientras diseña un sistema permanente.

Todo sobre el Programa California Dream For All

La activista de políticas públicas Ana Arce, citada por el medio de San Francisco, advirtió durante el debate que, sin medidas intermedias, el futuro control perdería sentido.

De esta forma, podrían aplicarse aumentos previos para evitarlo. Según explicó, sin protecciones contra desalojos, los inquilinos quedarían expuestos a expulsiones sin causa que retirarían viviendas del mercado.