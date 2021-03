El romance del verano. La nieta de Susana y el hijo de Bárbara Durand, apasionados en el Este

Si es cierta la afirmación de que el verano es perfecto cuando incluye dosis iguales de sol, mar y amor, no hay dudas de que para ellos esta temporada, que empezó tarde aunque con sorpresas, resulta insuperable. Las playas de Punta del Este tardaron en arrancar y en ser foco de noticias por razones ya conocidas. No hubo fiestas ni eventos y el habitual ruido de Punta del Este dio paso a muy poca gente, a reuniones familiares y a un ritmo absolutamente tranquilo y desconocido hasta ahora. Pero febrero renovó la energía y muchos de los habitués esteños pudieron finalmente recalar en su adorado paraíso. Y en ese mismo escenario y bajo esas “nuevas normas”, ¡HOLA! descubrió el romance del verano, con linaje de showbusiness y moda: Lucía Celasco (27) y Gianmarco Dolce (27). La nieta de Susana Giménez y el hijo de la modelo Bárbara Durand afianzan su relación en las solitarias arenas orientales.

La semana pasada, los novios fueron vistos en diferentes oportunidades disfrutando juntos de sus vacaciones en La Brava de José Ignacio. Muy enamorados, tomaron sol, se bañaron en el mar, pasearon por la orilla y, entre besos y mimos bajo el sol, se les fueron pasando las horas casi sin darse cuenta. No hay todavía precisiones de cuándo empezaron a salir ni de cómo se conocieron, pero sí se sabe que la relación fue oficializada en las dos familias y cuenta con el visto bueno de Susana y de los Dolce. De hecho, en la playa en las imágenes se los ve acompañados por Bárbara Durand y su marido, Gian Dolce. ¿Un dato más? Aunque la nieta de Su suele llegar a la playa al volante de su Mini Cooper, en alguna ocasión se la vio en el auto familiar de los Dolce.

Lindísima y amante de la moda (tienen 283 mil followers en Instagram que siguen al pie de la letra sus looks, abrió hace tiempo un sitio online de ropa usada, The Vintage Hole, junto a unas amigas y diseñó y posó para Lovely Denim, la firma de su tía), Lu llegó al Este unos días antes del 29 de enero, fecha de cumpleaños de Susana, pero no participó del festejo posterior en el restaurante y beach club L’marangatú, ubicado en la Parada 7 de Playa Mansa, porque estaba cumpliendo con la cuarentena obligatoria para quienes recién llegan a Uruguay. Después, se la vio seguido por Pinar del Faro, el barrio privado ubicado en José Ignacio donde los Dolce alquilaron una casa y sólo interrumpió sus días de olas y mar para ir a Montevideo, donde ultima los trámites para la residencia (el miércoles pasado subió unas stories a sus redes sociales en la esquina de donde se gestionan las cédulas de identidad en ese país).

Heredera de la belleza de su adorada Kika, como le dice a Susana, y de su mamá, Mecha Sarrabayrouse, la última relación que se le conoció a Lucía fue con Joaquín Rozas. Ël, empresario gastronómico y ex novio de Micaela Tinelli, tuvo con Lucía una relación que duró algo más de cinco años (en 2017 se separaron durante cuatro meses, volvieron en 2018, pero al tiempo pusieron punto final y cada uno siguió su camino). Desde entonces, ella se convirtió en una de las solteras más codiciadas de Buenos Aires y no volvió a presentar candidato. Hasta ahora, claro. En tanto Gianito, como le dice cariñosamente su entorno más íntimo, tiene un perfil más bajo. Si bien de chico salió en alguna nota con Bárbara Durand, su mamá famosa, su nombre fue noticia y tuvo repercusión mediática en 2013 cuando a sus 19 años protagonizó un fatídico accidente automovilístico que provocó la muerte de tres personas en la autopista Panamericana mientra él manejaba una camioneta. Imputado por homicidio culposo, la causa fue archivada un año después luego de que las partes llegaran a un arreglo en una mediación penal. Un episodio tristísimo, que aseguran lo marcó tanto a él como a su familia de por vida.

Ex alumno del colegio Godspell y único varón del matrimonio Dolce Durand, Gianito prueba suerte como modelo, tras los pasos maternos. Fichó hace un tiempo en la agencia mexicana GH Management y su composit describe que tiene una altura de 1,82 metros y ojos verdes. Lo dicho, el verano tardó en arrancar pero trajo un romance “con linaje” y empieza a escribir su primer capítulo.

