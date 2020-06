Yanina Latorre protagonizó un fuerte cruce con la periodista Julia Mengolini y no se guardó nada: "tu problema es que si una periodista no es rubia y kirchnerista, la matás" Fuente: Archivo

26 de junio de 2020 • 15:44

Yanina Latorre y Julia Mengolini protagonizaron un fuerte cruce en Los ángeles de la mañana . La panelista de Eltrece aprovechó que la fundadora de Futuröck - radio online alineada con el oficiliasmo- para decirle algunas cosas que parecen haber quedado pendientes del pasado.

"¿Hasta cuándo me van a dar?", lanzó Latorre sobre las críticas que recibe de parte del grupo de periodistas de la radio de Mengolini. "¿Vos te pensás que porque soy rubia, flaca, estoy teñida y manejo una camioneta soy una tarada mental? ¿O ustedes son las taradas?", agregó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito .

"Vos te vivís riendo de todo el mundo, bancatela, porque te tocó a vos", respondió la periodista kirchnerista. "El problema conmigo es que pensamos distinto. No me río de nadie, laburo y me va bien", dijo Latorre. Luego, se refirió a Señorita Bimbo , también conductora de Futurock, y señaló que ella "trató de ser panelista de Pettinato y duró cinco minutos".

Desde un móvil, Julia Mengolini escuchó el descargo de Yanina Latorre Crédito: Instagram Julia Mengolini

En uno de los comentarios más fuertes que le lanzó a Mengolini, sostuvo: "Se creen seres elevados pero trabajan en radios online, no las llama nadie, mamucha. Pónganse a pensar. Les molesta [ Jorge ] Lanata y [ Marcelo ] Longobardi y están en las mejores radios del país. Les mando un beso grande".

En silencio, Mengolini escuchó a Latorre que, lejos de terminar, continuó con su descargo: "Sabés qué pasa, que si vos no sos kirchnerista, las matás. Si sos rubia, te bañás y te depilás, te matan. Parece que para ser feminista hay que ser un carancho".