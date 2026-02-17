Yanina Latorre reveló que le fue infiel a Diego Latorre y contó detalles: “Ahora díganle cornudo a él”

Yanina Latorre decidió revelar que también le fue infiel a Diego Latorre, algo que parece tener como objetivo que dejen de cuestionarla por los supuestos amoríos de su esposo con otras mujeres. Incluso, contó varios detalles sobre la situación y explicó que es un tema que ya tiene hablado con el exfutbolista, por lo que no fue una noticia desconocida que se hizo pública también para el comentarista de ESPN.

Durante un mano a mano con Intrusos (América TV), a Yanina le consultaron por la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt, y ahí fue cuando eligió revelar lo ocurrido. “¿Vos te pensás que no lo hemos hablado? Tampoco yo he sido tan perfecta, pasa que nadie me ha descubierto y acá termino el tema. Tal vez soy muy viva. Alguna vez no me debo haber portado bien”, confió.

En el 2017 se filtraron polémicos chats entre Diego Latorre y Natacha Jaitt

Entre un sinfín de preguntas del panel, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) explicó: “La gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie, no te voy a dar más información que esta. Él a mí también me ha perdonado. Nunca en la vida salí ni me acosté con un famoso que no sea Diego. No hay manera que lo sepan. En 30 años de casados, un día me calenté con uno y fui”. Así, buscó restarle importancia y anticipó que no vivió un romance con otro hombre, sino que fue algo del momento.

Por otro lado, al ser consultada por el nombre de esta persona, Latorre agregó: “Diego sabe, el que no sabe [quién es] sos vos. Se lo contó una conch*** amiga mía en ese momento. ¡No voy a hablar más! [En ese momento] no era famosa, no trabajaba en la tele. Esa amiga murió. Por eso les digo, para que no me tengan tanta pena de cornuda, ahora díganle cornudo a él”. Entre risas, agregó que la mujer que se encargó de contar la noticia al exfutbolista no pertenecía al mismo grupo de Maru Botana, con quien fue amiga en la universidad.

Yanina detalló cómo se enteró Diego Latorre sobre su infidelidad

El affaire de Diego Latorre con Natacha Jaitt generó un gran revuelo mediático en su momento, y la noticia incluso llevó a Yanina a hablar del tema entre lágrimas en diversos programas. Ahora, muchos años luego de lo ocurrido, la conductora explicó los motivos que la llevan a seguir junto a su esposo, entre los que se destacan “el proyecto de vida” que construyeron juntos y “los vínculos para toda la vida”.

Con respecto a la madurez que sumó con el paso de los años, Yanina Latorre señaló: “Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Uno elige qué perdonar y qué no. Por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada, a los dos años”. De esta manera, enfatizó en la importancia de tener un vínculo de más de 30 años con Diego Latorre, con quien tuvo dos hijos -Lola y Diego- y los une una relación que va más allá del amor que les hizo formar una pareja cuando ambos eran apenas dos jóvenes de 20 años.

Cómo fue el escándalo entre Diego Latorre y Natacha Jaitt

En 2017, Natacha Jaitt compartió múltiples capturas de pantalla de conversaciones privadas que mantuvo en Twitter (ahora X) con Diego Latorre.

A través de estos mensajes, se comprobó que tuvieron una relación amorosa en paralelo al matrimonio Latorre, lo que desató un escándalo casi inmediato en redes sociales. Entre los mensajes del periodista de ESPN, se destacaron varios términos particulares que luego se convirtieron en meme.

Los chats filtrados tenían mensajes muy subidos de tono X

Esto provocó una denuncia por extorsión y chantaje por parte de Diego Latorre contra Natacha Jaitt. Con la muerte de la mediática en 2019, el tema pasó al olvido y casi que no había novedades del tema hasta este momento en el que Yanina Latorre decidió dar nuevos detalles.