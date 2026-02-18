Qué dijo Yanina Latorre de su infidelidad a Diego Latorre

Yanina Latorre reveló en televisión un secreto de su intimidad matrimonial para frenar los cuestionamientos hacia Diego Latorre. La panelista detalló en Intrusos una relación extramatrimonial propia ocurrida años atrás y aseguró que el exfutbolista conoce los hechos para equilibrar la imagen pública de la pareja tras décadas de unión.

Las declaraciones de Yanina Latorre sobre su infidelidad

La conductora visitó el piso de Intrusos y enfrentó las consultas sobre la lealtad en su relación. Ante la mención del caso Natacha Jaitt, la panelista optó por una sinceridad brutal para cerrar el debate sobre quién es la víctima en la pareja. Aseguró que su comportamiento tampoco alcanzó la perfección durante los treinta años de matrimonio. “¿Vos te pensás que no lo hemos hablado? Tampoco yo he sido tan perfecta, pasa que nadie me ha descubierto y acá termino el tema. Tal vez soy muy viva. Alguna vez no me debo haber portado bien”, confió.

Yanina confirmó que le fue infiel a Diego Latorre

La estrategia de la entrevistada apuntó a desmitificar la idea de que ella expone la totalidad de su vida privada. Sostuvo que guarda secretos y maneja los tiempos de la información a su favor. “La gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie, no te voy a dar más información que esta. Él a mí también me ha perdonado”, indicó. Sobre la naturaleza del hecho, aclaró la ausencia de un romance prolongado y definió la situación como un impulso momentáneo con alguien ajeno al medio artístico. “Nunca en la vida salí ni me acosté con un famoso que no sea Diego. No hay manera que lo sepan. En 30 años de casados, un día me calenté con uno y fui”, detalló para restar gravedad al asunto.

El conocimiento de Diego y la identidad del tercero

El nombre del hombre involucrado permanece bajo reserva, pero Diego Latorre conoce la identidad desde el momento de los hechos. Una amistad cercana a Yanina se encargó de revelar el secreto al exfutbolista en aquel entonces. “Diego sabe, el que no sabe [quién es] sos vos. Se lo contó una conch* amiga mía en ese momento”, disparó la panelista ante la insistencia de los periodistas.

Latorre descartó la posibilidad de futuras filtraciones o testimonios externos debido al fallecimiento de la testigo clave. “¡No voy a hablar más! [En ese momento] no era famosa, no trabajaba en la tele. Esa amiga murió”, afirmó. Con ironía, aprovechó la instancia para pedir un cambio en la etiqueta social que carga desde 2017 y solicitó igualdad en el trato hacia su marido. “Por eso les digo, para que no me tengan tanta pena de cornuda, ahora díganle cornudo a él”, sentenció. Entre risas, aclaró que la mujer responsable de contar la noticia no pertenecía al grupo universitario de Maru Botana.

La postura de Yanina frente a la infidelidad de su marido

El paso del tiempo y las crisis superadas transformaron la perspectiva de Yanina sobre las relaciones a largo plazo. El escándalo mediático del pasado motivó reflexiones profundas sobre la lealtad. Hoy prioriza la historia compartida y la familia formada junto a sus hijos, Lola y Diego. Destacó “el proyecto de vida” y “los vínculos para toda la vida” como los factores determinantes para mantener la unión.

La antigüedad de la pareja influye directamente en su criterio para juzgar los errores. “Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Uno elige qué perdonar y qué no. Por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada, a los dos años”, reflexionó. Ambos comenzaron su noviazgo cuando eran jóvenes de 20 años y construyeron una estructura familiar que trasciende los conflictos pasados.

El antecedente del conflicto en redes sociales

Este sinceramiento ocurre años después del episodio más crítico que atravesó el matrimonio. En 2017, Natacha Jaitt publicó múltiples capturas de pantalla de conversaciones privadas con el actual periodista de ESPN en las redes sociales, que confirmaron la existencia de una relación paralela y desataron un escándalo inmediato. El hecho derivó en una denuncia judicial por extorsión y chantaje impulsada por Diego Latorre. Tras la muerte de Jaitt en 2019, el tema perdió presencia en la agenda mediática hasta estas nuevas declaraciones de Yanina.

