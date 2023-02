El susto de su vida: encontró una pitón en el inodoro de su casa y la quiso ahuyentar de una manera insólita

escuchar

Las redes sociales volvieron a ser nuevamente noticia para viralizar un contenido que causó terror en los usuarios. Sucedió en Tailandia, cuando un hombre llamado Peerapan Chan, de 23 años, observó como en su baño un suceso le iba a cambiar completamente el día e iba a repercutir durante las siguientes semanas al observar una serpiente pitón salir desde el inodoro.

El momento del hecho sucedió un día domingo, por la noche, en Nonthaburi, la ciudad principal de Tailandia. En su casa, Chan, se dispuso a ingresar al baño y percibió, de manera instantánea, como la serpiente empezó a ganar lugar en el inodoro al asomar primero su cabeza y luego su cuerpo entero, el cual flotó en el agua durante unos segundos hasta salir a la superficie.

De inmediato, en medio de la desesperación, tras observar a esta serpiente de gran tamaño y la cual, en algunos casos, suele ser venenosa al contacto con cualquier ser humano, decidió tomar cartas en el asunto al dirigirse a la cocina para agarrar un balde y cargarlo con agua caliente.

El joven filmó a la serpiente con el celular

Según su razonamiento, este recurso ayudó a que la serpiente se recluya y vuelva a las tuberías. Al realizarlo, comprobó que este método paliativo resultó, pero que no sería el fin del asunto, ni mucho menos. Es por eso que para complementarlo, llamó a los servicios de emergencia para dar alerta.

Asustado por la irrupción de este animal peligroso en su hogar, Chan le realizó un seguimiento exhaustivo al caso al colocar una cámara en su baño para comprobar si la pitón volvió sobre sus pasos. Al otro día, tras observar el registro fílmico, observó cómo la serpiente regresó nuevamente al escabullirse por las tuberías y desplegar todo su cuerpo hasta posarse sobre el borde del inodoro.

Las serpientes pitones son una gran amenaza para los habitantes de Tailandia NPS Photo - Archivo

Con el temor latente de una nueva aparición, Chan le comentó a los medios locales que no volvió a pisar su baño luego de esta aparición y aún mantiene la incógnita de qué puede resultarle al animal atractivo de esa parte de su casa. “No he usado este baño desde entonces. Podría morderme alguna parte del cuerpo”, destacó el tailandés. Y agregó, contundente: “Tengo miedo de que vuelva”.

Una vez que su miedo pasó, Chan tomó -otra vez- cartas en el asunto al sacar su inodoro de lugar para mirar por debajo del piso en busca de señales del depredador. Para su suerte, habría tomado otro rumbo, sin correr riesgo su vida, debido a que este depredador es conocido por asfixiar a sus víctimas y luego tragárselas enteras.

Cabe destacar que Bangkok, la capital de Tailandia, cuenta con un total de 230 especies de serpientes, de las cuales 30 ejemplares son venenosas como la cobra real, la krait malaya y la víbora de Russell. Se estima, mediante un porcentaje establecido por los bomberos del país asiático, que el 70 por ciento de estos depredadores son los pitones, que llegan a medir hasta 6 metros y suelen generar un fuerte impacto en las personas.

