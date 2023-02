Un hombre tuvo el susto de su vida mientras viajaba en un kayak transparente: “Esto es una locura”

escuchar

Un hombre captó en video a una serpiente en medio del océano en la costa occidental de Australia. Las imágenes las compartió a través de su cuenta de TikTok esta semana, donde hasta el momento suman más 60 millones de reproducciones. Desde entonces, la comunidad virtual siguió reaccionando con asombro y miedo ante esta peculiar aparición, ya que avistar estos reptiles no es común.

El autor del video es Brodie Moss, un creador de contenido australiano del canal YBS Youngbloods, con más de tres millones de suscriptores en Youtube. Sus clips principales son de aventuras y naturaleza en Australia. A pesar de su relación con la exótica fauna de ese país, la serpiente nadadora lo sorprendió.

El clip, de tan solo 18 segundos, muestra al youtuber en kayak, por el mar. De repente, ve una mancha verde entre lo azul del océano. Brodie se asombra: “¿Qué es eso?”, pregunta confundido. En un movimiento rápido, un reptil pasa a su lado. Como el joven aventurero estaba en una embarcación transparente, descubrió fácilmente de qué se trataba. “Oh, una serpiente de mar. Esto es una locura”.

Una serpiente de mar pasó muy cerca de un hombre que iba en kayak, en un mar de Australia

La comunidad virtual reaccionó al video. Los seguidores de la cuenta mostraron su asombro, pero sobre todo el miedo de vivir una situación similar. “¿Cómo no está asustado?”, escribió alguien. Otro usuario compartió una traumática experiencia con uno de estos reptiles: “Cuando tenía 13 años fui a nadar al océano. Recuerdo que abrí los ojos por debajo del agua y vi directamente a una serpiente de mar que había sido devorada por la mitad, desde entonces no he vuelto”, comentó.

¿Qué tan peligrosas son las serpientes de mar?

Por las características y la región en la que se avistó este reptil, podría tratarse de una serpiente marina oliva. Según Oceana, la mayor organización internacional encargada de preservar los océanos, se trata de una especie muy venenosa. Por su instinto suelen acercarse a las personas, aunque rara vez hay casos de mordeduras.

Un ejemplar puede llegar a medir más de dos metros de longitud. Además, su estructura le permite vivir en los arrecifes de coral, sobre todo en los que se encuentran en el océano de Australia. Entre sus características más definidas están su cola aplanada en forma de remo y un gran pulmón, que le permite pasar horas debajo del mar. Asimismo, puede permanecer totalmente oculta durante las horas diurnas.

Este reptil se alimenta principalmente de peces pequeños y medianos, así como de gambas y cangrejos. Los principales depredadores de estas serpientes son los grandes peces óseos, tiburones y aves.

Los científicos creen que algunas poblaciones de esta serpiente están disminuyendo. Sin embargo, por el momento no se encuentran en peligro de extinción.

Las serpientes marinas olivas pueden medir hasta dos metros de longitud Oceana

Un dato curioso respecto a estos animales es que, al igual que las serpientes terrestres, deben mudar la piel. Este proceso lo llevan a cabo frotándose contra corales duros o rocas para desprenderla, lo que también los ayuda a deshacerse de algas, percebes y briozoos.

