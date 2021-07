El universo como una broma infinita

“Toda la diversión de un mono, pero sin que te tiren caca”: con indiscutible gancho publicitario, es el eslogan de una nueva clase de mascota virtual, una a la que sus dueños, más exigidos que con el prehistórico Tamagotchi, no solo tienen que alimentar sino también entretener o educar. Pero si estas criaturitas provistas de inteligencia artificial pueden aprender como niños humanos, ¿qué clase de compromiso deberíamos asumir sobre su educación o su futuro? Es apenas uno de los dilemas expresados en uno de los nueve cuentos de Exhalación, el libro recién publicado del neoyorquino Ted Chiang, un maestro de la ciencia ficción increíblemente perezoso (solo escribió diecinueve relatos breves en treinta años) y quien, como antes Philip K. Dick o Ursula K. Le Guin, explora el futurismo desde la óptica más inquietante: con el humanismo como brújula.

Si ya es cosa sabida que sueñan los androides con ovejas eléctricas, en los cuentos de Exhalación los humanoides imitan los gestos copulatorios de los sitios porno o se angustian ante el desenlace fatal: el apagón o el formateo. Más optimistas que agoreras, sus historias reflejan usos positivos de la tecnología, y así Chiang se vuelve revulsivo para los tópicos del género en esta época: el futuro no es una distopía. A los 54 años, solo publicó otro libro de relatos (La historia de tu vida, donde se incluye el cuento que dio origen a la película La llegada), pero, a diferencia del mañana oscuro que plantea la escolástica Black Mirror, él reflexiona sobre el lenguaje, la voluntad, la memoria, el determinismo o la libertad con una imaginación frondosa que crea fábulas sobre bioética y astronáutica o aparatitos como el Pronostic, un control remoto tan pequeño como el que se usa para abrir un auto pero que enciende una luz un segundo antes de que uno apriete el botón. Antes, no después: no hay manera de engañarlo y haga lo que uno haga, la luz siempre precede al botón. En la zoncera de un gadget inútil, el Pronostic demuestra que no existe el libre albedrío.

O, mejor: que es posible lograr un retraso negativo en el tiempo (y enviar una señal un segundo atrás). Este cuento, titulado “Lo que se espera de nosotros”, fue inspirado por un sketch de los Monty Python: al final del libro, un apéndice devela los orígenes de las ideas de Chiang. En su honestidad intelectual y destreza literaria, sugiere que el humor inglés puede ser tan legítimo como la Teoría de la Relatividad para imaginar el futuro desde una mirada positiva: en definitiva, el universo no es más que una broma infinita.

Listamanía: cinco cuentos de Exhalación, el nuevo libro de Ted Chiang

El ciclo de vida de los elementos de software. Los digientes, mascotas virtuales que pueden aprender, se parecen demasiado a los humanos…

Lo que se espera de nosotros. Un aparatito parecido a un control remoto enciende una luz antes de presionarlo: entonces, ¿existe el libre albedrío?

El comerciante y la puerta del alquimista. En la Bagdad de Las mil y una noches , una puerta que conduce veinte años al pasado o al futuro.

La ansiedad es el vértigo de la libertad. Una joven mujer poco generosa logra reparar sus actos mediante una doble suya en un universo paralelo.

Exhalación. El hombre como máquina, conectado a pulmones artificiales: una parábola humanista en tiempos de pandemias respiratorias.