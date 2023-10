escuchar

“Si se puede, hay que venir a votar”, declaró José Antonio Llorente, de 104 años. “Creo que hay que portarse bien con la Patria y hacer el esfuerzo para tratar de conseguir lo mejor para todos”. Doctor en Ciencias Económicas, Pepe –”nadie le dice José Antonio”–, goza de buena salud. “Se traslada en silla de ruedas, pero solo por el cansancio. Se mantiene activo y de la mente está perfecto”, aseguraron sus familiares a LA NACION.

José Antonio "Pepe" Llorente junto a sus hijos Bernardo y Gabriel y, su nuera Cecilia. Ir a votar después de misa, una tradición Noelia Marcia Guevara/AFV

La ley argentina prevé que, a partir de los 70 años, así como entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo. Con sus 104 años, podría quedarse en casa, sin embargo, hace semanas que Pepe tiene este domingo reservado para ejercer su derecho al voto e ir a votar “después de la Misa de las 11 en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, como cada domingo”, advirtieron.

Pese a los pronósticos de lluvia, el buen clima ayudó. “Si llovía, tenía que ver cómo, pero iba a venir igual. Ya estaba pensando en qué ropa me ponía”.

Pese a los pronósticos de lluvia, el buen clima ayudó. “Si llovía, tenía que ver cómo, pero iba a venir igual" Noelia Marcia Guevara/AFV

La revancha de las PASO

Para Pepe este 22 de octubre tiene un sabor a revancha. Como le sucedió varios mayores de cien años, el 13 de agosto en las PASO, José no figuraba en el padrón. “Aún no sabemos qué pasó. Pero me quedé con una bronca y un enojo, porque siempre voté”, contó.

Se dijo que podría haber sido a causa de un proyecto para actualizar los padrones electorales. “Pero yo cumplí 104 años el 5 de julio y en la última elección presidencial, en 2019, yo ya tenía 100 años, y voté”, detalló Llorente.

Con la ayuda de rampas y la colaboración familiar, Pepe Llorente en su llegada a la Escuela Juan José Castelli en Recoleta Noelia Marcia Guevara/AFV

“Si queremos tener algunas cosas buenas, tenemos que hacer fuerza y aportar algo”, dijo Pepe. Agregó que se mantiene actualizado y pendiente de qué pasa en el país, y que sabe de los candidatos “por la tele y porque soy lector de LA NACION, de toda la vida”.

Lee el diario todos los días, de punta a punta y con birome en mano, por si quiere marcar algo. “Debo ser el lector más longevo”, afirma Llorente, un escritor frecuente de carta de lectores.

“Leo el diario papel, sin anteojos. Primero hago una recorrida completa, para ver que voy a volver a leer a la tarde. Aunque, desgraciadamente empiezo por las crucecitas, los obituarios, por si hay algún conocido y para poder rezar por los que ya no están”.

Tras perderse las PASO, por no figurar en el padrón, esta vez José Antonio Llorente sí figuró como “agregado” en la Mesa 559 Noelia Marcia Guevara/AFV

Con 104 años, José Antonio Llorente, "agregado" en el padrón de las elecciones presidenciales 2023 Noelia Marcia Guevara/AFV

Esta la primera vez que viene a votar ‘solo’. Lo hacía con su mujer, “Ida”, que murió el año pasado a los 98 años. “Cumplimos 66 años casados. Nos acompañábamos e íbamos juntos. Hasta entrábamos los dos a la sala”, cuenta sonriendo.

Hoy, lo acompañan tres personas: sus hijos Bernardo, Gabriel y su nuera Cecilia. Ellos se encargan del traslado entre estas pocas cuadras entre la Basílica del Pilar y el lugar de votación, la Escuela N°1 Juan José Castelli en Recoleta. Deben estacionar cerca, ayudarlo a bajar del auto y armar la silla de ruedas.

Pepe usa la rampa para entrar y se busca en el padrón. Desde las PASO un familiar hizo el reclamo en la Dirección Nacional Electoral, así que sonríe al confirmar que esta vez sí figura como “agregado” en la Mesa 559.

La Libreta de Enrolamiento, el tesoro cuidadosamente guardado con el que Pepe Llorente concurrió a votar Noelia Marcia Guevara/AFV

“¡Es un ejemplo!”, “una institución”

Con Pepe, los Llorente suben al ascensor (alguien dejó la puerta abierta así que primero suben a pie para cerrar la puerta). Recorren el primer piso de la escuela en busca de la mesa designada, sin embargo no está ahí. Consultan, preguntan y vuelven a la planta baja. De allí otra bajada en rampa hasta el subsuelo.

Ya es mediodía y las filas en las mesas de votación están llenas, pero avanzan. Los Llorente hacen la fila, hasta que deciden acercarse a la presidenta de mesa y pedir prioridad como adulto mayor. La Dirección Nacional Electoral prevé que, quienes estén imposibilitados de hacerlo (la silla de ruedas que impide que pueda elegir sus boletas por sí solo) puedan contar con la asistencia de una persona de confianza o la autoridad de mesa.

A la hora de votar, Pepe tiene una sorpresa extra, la presidenta de mesa se pone de pie para saludarlo, lo felicita y se presenta. Se trata de una sobrina segunda Noelia Marcia Guevara/AFV

Tiene una sorpresa extra, la presidenta de mesa se pone de pie para saludarlo, lo felicita por votar y se presenta: “Soy Ana Llorente”, le dice, quien termina siendo una sobrina segunda.

En el mismo salón, desde otras mesas, también lo saludan, lo reconocen. “Pepe, el padre de…”, “es un ejemplo”, “es una institución”, dicen de este hombre, que tuvo 13 hijos (los cuatro mayores murieron), 41 nietos y 51 bisnietos. Solo él lleva la cuenta en una libretita y recuerda todos los nombres, “y es que, a veces, la repaso”, confiesa.

Pepe entra con su hijo Bernardo, quien tiene asignada la misma mesa. Tiene 104 años y vota con el mismo ímpetu de los que tienen 16 años. “Que los jóvenes puedan votar a esa edad está bien. Creo que están interesados y que ya saben bastante”, asegura Llorente quien celebra los 40 años de la Democracia.

Con la ayuda de su hijo Bernardo deposita su voto, firma y le devuelven su preciada libreta de enrolamiento. La acaricia, la trajo especialmente guardada en el bolsillo de su pantalón.

Su voto, en el 40° aniversario de la Democracia Noelia Marcia Guevara/AFV

“Creo que hay que portarse bien con la Patria y hacer el esfuerzo para tratar de conseguir lo mejor para todos” Noelia Marcia Guevara/AFV

Al enterarse del votante de 104 años, suenan los aplausos y a Pepe le sacan fotos y lo graban con el celular. Sonríe, satisfecho. Evita caer en el voto cantado, “no voy a decir a quien voté”, marca. Con el deber cumplido, lo espera un almuerzo en familia. ¿Hay algún secreto para mantenerse saludable? “No hay algo fijo, comemos cualquier cosa, mucha carne, aunque esté cara, pero yo como poquito”, responde.

Queda esperar por los resultados: “Pero no llego a esperar hasta las diez de la noche, lo leeré mañana, en el diario”.

Pepe Llorente muestra orgulloso el comprobante de su voto presidencial Noelia Marcia Guevara/AFV