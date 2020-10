Elina Costantini. Nos comparte el álbum del cumpleaños de su marido, Eduardo

Con rosas rojas, champagne y velas, festejaron su presente de plenitud Fuente: HOLA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020

Elina Costantini (30) está feliz y motivos le sobran. Pasaron ocho meses desde su casamiento con Eduardo Costantini (74), y la relación marcha sobre ruedas. Juntos transitan la cuarentena en su casa de Nordelta, en donde la modelo mendocina recibió a ¡HOLA! y habló por primera vez de su comentada boda celebrada el 22 de febrero de 2020. "Nunca había tenido tanta exposición, yo siempre me resguardé. Nuestra pareja generó revuelo porque somos originales, con edades diferentes. Somos un matrimonio atípico", sostuvo entonces. Luego, llegaron sus respectivos cumpleaños, ocasiones para que cada uno sorprendiera al otro. Primero, le tocó a Eduardo homenajear a Elina por sus 30 años, y recientemente fue el turno de ella, ya que él cumplió 74 años el 17 de septiembre. Tan románticos como cuando comenzaron su romance, en mayo de 2019, se fotografiaron muy enamorados en distintas partes de su hogar, rodeados por rosas rojas y champagne, a la luz de las velas.

La modelo y el empresario empezaron a salir en mayo de 2019 y desde entonces se volvieron inseparables. Fuente: HOLA

En febrero de este año se casaron y celebraron con una fiesta en el Alvear Palace. Los acompañaron familia y amigos Fuente: HOLA

Con un corazón de pétalos de rosas en la cama, los festejos terminaron a la luz de las velas en la intimidad Fuente: HOLA

"Que el universo entero eleve tus suen~os y anhelos a la eternidad. Por mucha felicidad, amor y plenitud que estamos viviendo", le dedicó ella en las redes Fuente: HOLA

CON LA JUSTICIA A SU FAVOR

La noticia del repentino casamiento de Eduardo y Elina había despertado revuelo mediático y comentarios diversos. Anamá Ferreira, quien dijo conocer a Elina, sostenía que la boda era parte de un "plan maestro". Y hasta se habló de brujería y rituales que ella le habría hecho para que Costantini volviera a dar el sí. Sin embargo, en su entrevista con ¡HOLA! Elina dijo: "Los personajes mediáticos me divirtieron porque crearon una novela. Necesitan pantalla y aparecen inventando cualquier cosa. A la única persona que le hice una denuncia penal es a la hija de mi ex pareja [Oscar García] porque dijo cosas gravísimas [dijo que Elina no estaba bien psíquicamente y que 'no tiene sus patitos en fila']. Le inicié una causa por daños y perjuicios", comentó en junio.

La semana pasada, Elina recibió la retractación de parte de Dana García -hija de su ex pareja- luego de la denuncia penal por calumnias e injurias que le había presentado por sus dichos en el programa Confrontados. El Tribunal dio por terminado el proceso penal, y la modelo brindó por partida doble.

El acta judicial en donde el Tribunal dio por terminado el proceso penal, luego de que Dana García se retractara ante la justicia por sus dichos en el programa Confrontados Fuente: HOLA

Elina recibió la retractación de parte de Dana García -hija de su ex pareja- luego de la denuncia penal por calumnias e injurias que presentó en marzo Fuente: HOLA

Para el cumpleaños número 74 de Eduardo, que fue el 17 de septiembre, celebraron con un picnic al aire libre y con una comida en un restaurante. Fuente: HOLA

Conforme a los criterios de Más información