Todas las fotos del cumpleaños a la mexicana de Kahlo, la hija de Eduardo y Elina Costantini, en la nueva casa de José Ignacio

El atardecer fue el marco perfecto para celebrar un día inolvidable: el primer cumpleaños de Kahlo Milagro Costantini, que tuvo una fiesta tan especial como ella. Inspirada en México –con su alegría, su color y sus simbolismos–, la celebración se convirtió en un verdadero sueño compartido entre familia y amigos. El encuentro fue en “Nuestro Amor II”, la recientemente estrenada casa en José Ignacio de Eduardo y Elina, quienes abrieron sus puertas para recibir a sesenta invitados en un encantador en un encantador high tea al caer el sol. La zona de la pileta estaba decorada para la ocasión con mesas y sillas de madera, cactus, flores en tonos tierra y vibrantes, cerámicas artesanales, textiles cálidos y guirnaldas de banderines de papel que aportaban el inconfundible espíritu mexicano. Todo invitaba a quedarse, conversar y disfrutar sin apuro mientras el cielo se teñía de dorado.

Al momento de soplar la velita, la protagonista del día cambió su vincha blanca por una de coloridas flores, como las que usaba Frida Kahlo

Flores de todos los colores para dar la bienvenida al festejo

Eduardo y Elina posan con su hija Kahlo Milagro durante la fiesta de su primer cumpleaños

El vestido de Kahlo, con volados y flores aplicadas, fue diseñado por su mamá Elina, quien después lo mandó a confeccionar

El boceto del vestido

Hubo un menú pensado para grandes que incluyó salmón, caviar, foie gras, ensaladas frescas, diferentes tipos de panes y, luego, un plato principal. Las opciones para los más chicos fueron pollo, puré y cous cous. Uno de los grandes regalos del día fue, sin duda, el show de Plim Plim, el personaje favorito de Kahlo. Su aparición desató aplausos y momentos de ternura. La homenajeada disfrutó cada instante: bailó, jugó, se divirtió y compartió risas con otros chicos, para dejar unas fotos imperdibles.

El show de Plim Plim, creado por Guillermo Tita Pino, fue uno de los grandes regalos del día

La torta, decorada a tono con la temática mexicana, encabezó un momento mágico que reunió a todos alrededor de Kahlo para cantarle el “Feliz cumpleaños”. La celebración se extendió hasta las 22, cuando la noche ya había caído sobre José Ignacio. “Lo vivimos como un sueño, no queríamos que se terminara”, nos dijo Elina desde Uruguay sobre este 17 de enero perfecto que vivieron, de esos que quedan grabados en la memoria para siempre.

Coloridos banderines calados de papel, flores, cactus y una vista preferencial al mar

Un detalle de la decoración de las mesas en tonos tierra

Los invitados se llevaron como souvenir una cadenita de plata con dos dijes: una letra “K” y una pequeña muñeca Frida Kahlo

También como souvenir hubo unas deliciosas galletas con diferentes formas (siempre con motivos mexicanos)

Elina, que lució un vestido Versace, ayuda a su hija a dar sus primeros pasos

La cumpleañera junto a Alessandro, el hijo de Angie Landaburu

Eduardo con Kahlo en brazos, una imagen imborrable

Como muchos de los invitados, el fundador del Malba también le dejó escritas unas palabras para el recuerdo a su heredera