Todas las fotos del cumpleaños a la mexicana de Kahlo, la hija de Eduardo y Elina Costantini, en la nueva casa de José Ignacio

Fueron 60 invitados a un fabuloso high tea con vista al mar
- 2 minutos de lectura'
El atardecer fue el marco perfecto para celebrar un día inolvidable: el primer cumpleaños de Kahlo Milagro Costantini, que tuvo una fiesta tan especial como ella. Inspirada en México –con su alegría, su color y sus simbolismos–, la celebración se convirtió en un verdadero sueño compartido entre familia y amigos. El encuentro fue en “Nuestro Amor II”, la recientemente estrenada casa en José Ignacio de Eduardo y Elina, quienes abrieron sus puertas para recibir a sesenta invitados en un encantador en un encantador high tea al caer el sol. La zona de la pileta estaba decorada para la ocasión con mesas y sillas de madera, cactus, flores en tonos tierra y vibrantes, cerámicas artesanales, textiles cálidos y guirnaldas de banderines de papel que aportaban el inconfundible espíritu mexicano. Todo invitaba a quedarse, conversar y disfrutar sin apuro mientras el cielo se teñía de dorado.
Hubo un menú pensado para grandes que incluyó salmón, caviar, foie gras, ensaladas frescas, diferentes tipos de panes y, luego, un plato principal. Las opciones para los más chicos fueron pollo, puré y cous cous. Uno de los grandes regalos del día fue, sin duda, el show de Plim Plim, el personaje favorito de Kahlo. Su aparición desató aplausos y momentos de ternura. La homenajeada disfrutó cada instante: bailó, jugó, se divirtió y compartió risas con otros chicos, para dejar unas fotos imperdibles.
La torta, decorada a tono con la temática mexicana, encabezó un momento mágico que reunió a todos alrededor de Kahlo para cantarle el “Feliz cumpleaños”. La celebración se extendió hasta las 22, cuando la noche ya había caído sobre José Ignacio. “Lo vivimos como un sueño, no queríamos que se terminara”, nos dijo Elina desde Uruguay sobre este 17 de enero perfecto que vivieron, de esos que quedan grabados en la memoria para siempre.
