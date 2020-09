Duelo de magnates: Elon Musk cruzó a Bill Gates por la vacuna del coronavirus

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, cuestionó al fundador de Microsoft

Contra las recomendaciones de expertos sanitarios, el controversial director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, puso en duda que él o su familia vayan a recibir la vacuna contra el coronavirus cuando esté disponible y criticó a Bill Gates. Además, atacó las medidas de cuarentena diseñadas para frenar la propagación del virus y expresó que la pandemia disminuyó su fe en la humanidad.

Durante una conversación en el podcast Sway de The New York Times, Musk comentó que cree que se infectó con el virus en enero y sostuvo que es poco probable que él y sus hijos vayan a vacunarse contra el porque no están en peligro de contraer Covid-19. "No estoy en riesgo, ni mis hijos", aseguró el empresario a la conductora Kara Swisher.

Musk, quien cuestionó en reiteradas oportunidades las medidas decretadas por las autoridades de Estados Unidos y otros países para contener la pandemia, en esta ocasión volvió a criticar el confinamiento. Afirmó que "lo correcto sería no haber hecho un bloqueo para todo el país" y que solo los que estuvieran en riesgo deberían haber sido puestos en cuarentena "hasta que pase la tormenta".

"Esta es una situación en la que no se gana. Esto ha disminuido mi fe en la humanidad", agregó Musk. Y se culpó en gran medida a la "irracionalidad de la gente en general".

Cuando Swisher, periodista estadounidense especializada en empresas tecnológicas, le preguntó sobre el riesgo para sus propios empleados y sus familias, y qué pasaría si alguien muriera, Musk respondió que "todo el mundo muere". Y recordó que Tesla "estuvo fabricando autos todo este tiempo" y que SpaceX "se mantuvo pleno funcionamiento" durante la pandemia gracias a su autorización de seguridad nacional.

Musk además atacó a Bill Gates y se defendió de las críticas que hicieron otros multimillonarios hacia los escépticos del encierro. El fundador de Microsoft había cuestionado la postura del CEO de Tesla sobre la pandemia y las vacunas en el pasado, y le había sugerido mantener la boca cerrada sobre temas que ignora. "No está muy involucrado en el tema de las vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas en las que no está demasiado involucrado", subrayó Gates.

Musk contestó las críticas de su colega con un insulto. "Gates dijo algo acerca de que yo no sabía lo que estaba haciendo. Oye, cabeza hueca, en realidad hacemos las máquinas de vacunas para CureVac, esa compañía en la que estás invirtiendo", arremetió.

En repetidas oportunidades, Musk ha causado polémica por difundir teorías conspirativas ampliamente desacreditadas, como que las pirámides egipcias fueron construidas con tecnología extraterrestre o que los humanos vivimos en una simulación computarizada, a lo Matrix.