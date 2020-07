El magnate tiene una frecuente actividad en redes sociales y opina también de política Fuente: Reuters

El magnate sudafricano, dueño de Tesla Motors , PayPal y otras innovadoras compañías, Elon Musk tiene una frecuente actividad en Twitter y, esta vez, sus intervenciones tuvieron que ver con cuestiones no tan cercanas a la ciencia.

Es que el empresario, que recientemente celebró el lanzamiento del SpaceX a la Estación Espacial Internacional, fue protagonista en las últimas semanas porque sus mensajes se enfocaron, por un lado, en revelar cuáles son sus videojuegos favoritos y, por otro, en apoyar la candidatura de Kanye West , rapero y marido de Kim Kardashian , como presidente de Estados Unidos .

En primer lugar, Musk respondió hace unas semanas a la siguiente consulta de un usuario de Twitter : "Pregunta súper aleatoria pero, ¿cuál es tu videojuego favorito de todos los tiempos? Estoy a punto de comprarme la PS4 (no sé por qué me tomó tanto tiempo jaja) ¡y no me puedo decidir cuál probar primero!".

En tanto, el físico y emprendedor contestó, simple y conciso: "Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 & New Vegas, Saints Row IV". Aunque sí llamó la atención que el empresario, que cuenta con más de 36 millones de seguidores en Twitter, responda a esta consulta, no sorprendió la elección de videojuegos que hizo, ya que algunos de ellos tienen que ver con su especialidad, la ciencia.

En cuanto a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos del rapero Kanye West , que fue anunciada por el propio artista ayer 4 de julio , día de la independencia del país norteamericano, Elon Musk no dudó en brindarle su aliento.

"Debemos cumplir con la promesa americana a través de la confianza en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. ¡Me postulo como candidato a presidente de los Estados Unidos! #Vision2020", escribió el rapero.

A lo que Musk respondió: "¡Tenés mi completo apoyo!". Su comentario superó los 39.000 retuits y alcanzó casi 300.000 likes . Es que el magnate tiene enorme un alcance. Habrá que ver si su apoyo al artista también arrastra seguidores y los convierte en votantes.