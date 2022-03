Elon Musk y Grimes fueron padres por segunda vez y sorprendieron con la elección del nombre de su hija

El multimillonario Elon Musk volvió a ser noticia. Una serie de sucesos lo pusieron en el foco de todas las miradas como su pelea mediática con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su colaboración con Ucrania para que el país europeo no sufra la falta de Internet, en medio de un conflicto bélico con Rusia. Dentro de un mundo particular en el que vive, le dio la bienvenida -en secreto- a su segunda hija, fruto de su relación con la cantante Grimes.

La pequeña nació en diciembre pero el hermetismo alrededor de la noticia fue tal que recién ahora salió a la luz. Fue a raíz de una entrevista que Grimes dio recientemente al revista Vanity Fair, donde compartió algunos detalles.

Grimes y la gestación de su hija. Foto: Captura de pantalla

En su primera declaración, Claire Boucher -el nombre real de Grimes- no quiso exponer a sus hijos: “No estoy en libertad para hablar de estas cosas. Siento que los niños deben mantenerse al margen y E (Elon Musk) quiere protegerlos”.

El antecedente de la gestación de su primer hijo, al que llamaron X Ash A 12, no le trajo buenos recuerdos a la vocalista, que sufrió una hemorragia en el proceso y complicaciones al octavo mes de embarazo: “Él estaba presionando por mis nervios, así que colapsé. Di unos pasos y me derrumbé. Daba un poco de miedo, porque no querés caerte cuando estás embarazada de ocho meses”.

El magnate Elon Musk fue padre por segunda vez GETTY IMAGES

Al igual que su primogénito, Grimes y Musk eligieron un nombre que escape a lo común. Para entender el significado hay que dividir las palabras en ‘Exa’ y ‘Dark’. El primer término deriva del mundo informático de la expresión ‘ExaFLOPS’, que es la capacidad de realizar millones de operaciones de coma flotante por segundo. ‘Dark’ traducido al castellano significa oscuro y lo relaciona con lo desconocido. “La gente le teme a eso. La materia oscura es el hermoso misterio de nuestro universo”, precisó la artista.

El director general de Tesla, Elon Musk, fue padre por segunda vez (AP Foto/Matt Rourke)

Más distendida, también dio detalles de cómo es la vida intima de la pareja, calificó a Musk como un ‘novio’ y se refirió al rumor que daba por terminado su romance: “Probablemente me refiera a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separada. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo. Simplemente tenemos nuestras propias casas y no espero que otras personas lo entiendan. Solo necesitamos ser libres”.

Al parecer, esta no será la última noticia sobre la pareja. La cantante dejó la puerta abierta a la posible llegada de un integrante más a la familia y mostró su preferencia por una niña a la que llamaría Odysseus. “Siempre hemos querido, al menos, tener tres o cuatro hijos”. Por lo pronto, el empresario se concentrará en los compromisos comerciales que tiene con SpaceX y Tesla, la fábrica de automóviles eléctricos que fue omitida en el discurso del principal mandatario estadounidense, que resaltó la función de Ford y General Motors, sus principales competidores.

Si bien la recién nacida es la segunda hija del empresario y la cantante, es la octava para él.