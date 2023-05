Recorrió las calles de un barrio y las “regó” con agua bendita por un peculiar motivo

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en una plataforma en la cual convergen distintos temas que muchas veces llegan a ser virales en Internet. En esta oportunidad, a través de la red social Twitter un usuario difundió una foto en la que se ve cómo un sacerdote riega con agua bendita una zona en específico de Bogotá: el barrio Santa Fe.

La imagen fue compartida en la red del pajarito, donde se explicó que al parecer el religioso intentaba “ahuyentar” a los clientes de las trabajadoras sexuales.

El hecho ocurrió en Bogotá, Colombia Twitter

“Un sacerdote hace rondas en el distrito de Santa Fe de Bogotá, transmitiendo oraciones desde su vehículo y rociando autos con agua bendita, ahuyentando clientes potenciales para las trabajadoras sexuales”, escribió el autor de la publicación.

En la foto se puede observar como el sacerdote vestido con sotana rocía los automóviles que transitan por la zona. Además, se encuentra acompañado de un auto azul adornado con flores, una cruz con listón y un parlante.

Por otro lado, también se puede detallar cómo el párroco carga en su mano izquierda u cepo, artículo religioso para recaudar fondos y un balde rojo. Este hecho generó en redes sociales diferentes opiniones a favor y en contra de su práctica, ya que algunos usuarios respaldan sus acciones, mientras que otros lo tildan de irrespetuoso.

Para los creyentes el agua bendita significa la renovación del compromiso con Dios Lemon_tm

Vale mencionar que, para los creyentes el agua bendita significa la renovación del compromiso con Dios. Algunos de los comentarios que surgieron por la publicación fueron: “No todos los héroes usan capas, pero este sí”,” Bogotá Surrealista”, ”Este episodio no lo vi venir, no es común, entre otros.

El Tiempo (Colombia)