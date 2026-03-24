Empezó gimnasia a los 4 pero por los fuertes dolores de espalda a los 10 tomó una decisión: “Nunca estuvo en mis planes abandonar el deporte”

Justo cuando disfrutaba al máximo de su pasión por la gimnasia artística ocurrió algo inesperado que dejó su incipiente carrera en suspenso

PARA LA NACION Alejandro Gorenstein Escuchar Nota

En los momentos más oscuros de la vida, cuando la incertidumbre nos envuelve y parece que todo se desvanece, surge una verdad inquebrantable: es posible salir adelante. Con un propósito claro que ilumine nuestro camino, transformamos el dolor en fuerza y cumplimos esos sueños que un día parecieron inalcanzables.

Esta es la historia de Azul Chiorazzo, una mujer que nunca se dio por vencida. Creyó firmemente en las segundas oportunidades y, con coraje, dio ese paso adelante que transformó su vida. Hoy. radiante de felicidad, encarna la prueba viviente de que la fe inquebrantable puede convertir la adversidad en un renacer pleno.

Su primer amor en el deporte

Empezó su aventura en la gimnasia artística a los cuatro años, con esa chispa de ilusión que solo los niños tienen. Lo que más la enamoraba no eran solo los saltos y las vueltas, sino esa disciplina mágica que todos los días le forjaba la constancia.

Justo cuando Azul disfrutaba al máximo de su pasión por la gimnasia artística, recibiendo el reconocimiento y la admiración que tanto merecía por sus logros obtenidos, ocurrió algo inesperado que nadie vio venir.

Y esa pasión la llevó a lo más alto: se convirtió en campeona nacional, medallista sudamericana en los cuatro aparatos (salto, barras asimétricas, viga de equilibrio y suelo) brillando con una gracia muy especial. Cada medalla era un sueño hecho realidad, un testimonio tierno de su entrega absoluta.

El peor enemigo

Justo cuando Azul disfrutaba al máximo de su pasión por la gimnasia artística, recibiendo el reconocimiento y la admiración que tanto merecía por sus logros obtenidos, ocurrió algo inesperado. Ese momento de gloria se vio interrumpido de golpe, dejando su incipiente carrera en suspenso, con puntos suspensivos que dolían en el alma.

Y no se trató de una mera metáfora. Los dolores de espalda empezaron a los 10 años con una parestesia, una sensación anormal y no dolorosa en la piel, comúnmente descrita como hormigueo, entumecimiento, pinchazos o “agujas”, que ocurre sin estímulo externo y suele afectar manos, pies, brazos o piernas. “Las piernas se me dormían y después arrancaron los dolores de espalda más fuertes. Fue muy fuerte, muy duro, no me lo esperaba en lo absoluto”, recuerda.

Junto a uno de sus entrenadores.

“Me dolía absolutamente todo”

En su último Sudamericano, Azul llegó al límite de su cuerpo y su alma, confesando que terminó “arrastrándose” pese a un dolor que no daba tregua. “Me dolía absolutamente todo, pero lo peor era correr. Me concentraba tanto para que el dolor no doliera, como si pudiera engañar a mi propio cuerpo”.

Cuando le decían que su dolor era “solo psicológico” y dudaban de la lesión, Azul sintió que el mundo se le venía abajo. “Impactó muchísimo y hasta me hizo dudar de mí misma, y por eso tardé tanto en ponerle un freno a mi cuerpo". Ese cuestionamiento erosionó su confianza y tensó su relación con los entrenadores, dejando una herida invisible que dolió aún más que la física.

Bienvenida natación

Sin embargo, Azul no estaba dispuesta a bajar los brazos, ni siquiera siendo tan chica. Con el corazón lleno de amor por el deporte que la había hecho brillar, entendió que rendirse no era una opción. Era su refugio, su pasión, y eso la impulsaba a seguir adelante a pesar de todo.

Azul encontró en la natación una segunda oportunidad para hacer lo que tanto ama.

Al día siguiente de dejar la gimnasia, Azul empezó natación sin dudarlo. Lo que la impulsó a seguir fue su deseo de continuar haciendo deporte, junto con el apoyo clave de su familia.

Dejar la colchoneta de gimnasia por el trampolín de clavados fue como saltar a un mundo nuevo, lleno de desafíos técnicos que ponían a prueba su alma de gimnasta. Las diferencias eran enormes: en gimnasia, todo era firmeza y contacto con la colchoneta; en clavados, había que aprender a entrar de cabeza al agua con precisión milimétrica, cambiando por completo la técnica de vuelo y giro.

“Sentí inmediatamente que era lo mío”

Azul encontró en la natación una segunda oportunidad para hacer lo que tanto ama.

Ese primer día en el trampolín, se lanzó con el corazón latiendo fuerte y ejecutó un doble giro de entrada al agua. No solo lo hizo perfecto, sino que impactó tanto a su profesor que lo dejó sin palabras. “Sentí inmediatamente que era lo mío”, recuerda con una sonrisa. Y agrega: “Era tan parecido a la gimnasia: la entrada en calor, los elementos que volaban como en la colchoneta. Hice algo difícil de entrada y eso me dio más fuerza”.

En clavados, Azul encontró su nuevo cielo: fue campeona nacional en 2023, 2024 y 2025. Se alzó como medallista sudamericana Junior y Mayor, y hasta fue finalista panamericana.

En clavados, Azul encontró su nuevo cielo: fue campeona nacional en 2023, 2024 y 2025. Se alzó como medallista sudamericana Junior y Mayor, y hasta fue finalista panamericana.

¿Cómo te viene acompañando tu familia?

Ellos son mi sostén, me acompañan a todos los torneos, están para mí a cada momento y me impulsan a ser mejor persona y deportista.

¿A qué cosas te aferraste para salir adelante?

A mi pasión por el deporte y a representar a la Argentina. Nunca estuvo en mis planes abandonar el deporte. Siempre supe que me iba a ir para otra rama.

¿Hiciste o hacés terapia?

Hago un tratamiento con una psicóloga deportiva desde que soy chica. Es fundamental para un deportista cuidar su salud mental, ya que te ayuda a superar miedos y a poder controlar los nervios.

¿Cuáles son tus próximas metas?

Mi meta es clasificar a los Juegos Olímpicos (Los Ángeles 2028), pero antes de eso debo superar mis marcas sudamericanas y panamericanas y poder ganar una medalla en esos torneos.

Azul nos recuerda que con amor por lo que hacemos y esa constancia y perseverancia, podemos conquistar el mundo, paso a paso, con una sonrisa en el alma.