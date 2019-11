En fotos. El fabuloso "Si, quiero" de Angie Landaburu y Tomás Eurnekian

La influencer y el sobrino nieto de Eduardo Eurnekian sellaron su historia de amor con una tradicional boda religiosa y una fiesta para quinientos invitados en La Rural Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

María Güiraldes SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 20:28

Fue un casamiento tradicional, con una entrada de cuentos de hadas, votos de amor eterno acompañados por el cantar de un coro de "ángeles" y quinientos invitados en La Rural. Fue un acontecimiento protagonizado por dos jóvenes que confían en las costumbres a la vieja usanza y disfrutan, sin prejuicios, del buen vivir.

Después de un año de preparativos, Ángeles Landaburu (26) y Tomás Eurnekian (28) inauguraron un capítulo en su historia de amor con un "sí, quiero" religioso en la majestuosa basílica del Santísimo Sacramento.

Sábado 16. Nueve días después de firmar el acta de matrimonio en el palacio Duhau, el padre Rafael los declaró marido y mujer. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Angie había llegado a la iglesia junto a su padre, Jorge Landaburu, en un Jaguar MK20 de 1968. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

SANTÍSIMO Y TODA LA POMPA

"Era una princesa", recuerda su flamante marido, a quien se le iluminaron los ojos cuando vio a Angie caminar hacia él del brazo de su padre, el reconocido abogado penalista Jorge Landaburu. El reloj marcaba las 8 de la noche del sábado 16.

Vestida con un traje de Gabriel Lage (de tul de seda, con escote off shoulder, bordado a mano con cristales, mostacillas y minipaillettes), la influencer y su padre, quien no podía ocultar la emoción, cosecharon sonrisas a su paso. "Caminar con papá hasta el altar en mi iglesia favorita es un recuerdo imborrable", dice Angie, que la noche anterior se había instalado en una suite del Duhau para disfrutar de los preparativos con su madre, Ángeles Cibils, y sus siete mejores amigas.

Los padrinos fueron los padres de Angie, la madre de Tomás, Mercedes Pochat, y su tío materno, Juan Manuel. Después de la ceremonia, los recién casados pistearon a bordo de un Jaguar XK 1960 hasta La Rural, escenario de la fiesta.

El beso, de película, emocionó a todos. La novia llevó un traje de Gabriel Lage, con escote off shoulder y cola capilla, realizado en tul de seda bordado íntegramente a mano. Angie completó el look con un gran velo y un ramo de orquídeas. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Los newlyweds se saltaron una única tradición: saludar a sus invitados en el atrio. Prefirieron salir raudos hacia La Rural a bordo de un Jaguar XK de 1960. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

BAILANDO EN LA SOCIEDAD RURAL

Los hermanos Martín y Hernán Roig tardaron tres días en darle forma a la escenografía, que fue ponderada como "soberbia" por Javier Iturrioz. "Los novios se acercaron al estudio con un solo requerimiento: que la ambientación tuviera todos los sellos de nuestra marca", contó Martín, quien accedió al pedido de Tomás de poner las dos leonas de bronce que custodian su estudio en la mesa principal.

Veinte arañas de bronce y cristal acompañaban los pasillos de circulación y enmarcaban la mesa principal y la pista de baile, que estuvo iluminada por más de mil esferas espejadas de pequeño formato.

Todos destacaron lo deliciosos que estaban los amuse bouches (hubo hasta caviar), con la impronta de Eat, de Perlberger y Bridge. Puntuales, Florencia de la V y Fabián Medina Flores fueron directo a la recepción, como así también Valeria Mazza y Alejandro Gravier. Después de las fotos y tras saludar a Eduardo, el tío abuelo de Tomás, los recién casados hicieron su entrada triunfal al ritmo de "Thunderstruck", un temazo de AC/DC que Martín Bernardo reversionó especialmente.

Hubo dos opciones de plato principal: trucha de lago a la parrilla, con corazón de alcaucil, tomate confit, papas panaderas, y risotto de espárragos, con speck ahumado y huevo poché. La propuesta del postre también fue doble y podía tocar "rustic de dos chocolates", con pera y pistachos y helado de crema, o una "infladita de crocante de lima", con té verde y naranja.

Las bridesmaids lucieron vestidos rutilantes del mismo género, pero con distintos diseños. De izquierda a derecha: Agustina Bruzzone, Marina Virga Christin y Michelle Zaczepinski Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Gran amiga de la novia y su mamá, Ángeles Cibils, Naná Gallardo dio su presente sola. Llevó un vestido de Norma Kamali, que acompañó con una petaca en blanco y negro. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

Espléndidos, Carlos Anzorreguy y su mujer, Chuny. Fuente: HOLA - Crédito: Matias Salgado

QUÉ FANTÁSTICA ESTA FIESTA

Después de una tanda de swing, pensada para que los más grandes bailaran, la novia y su papá tuvieron otro momento suyo al compás del vals del Cascanueces. "Fue mi instante preferido de la fiesta", contó Angie y describió como "muy especial" haberlo bailado, también, con sus cuatro hermanos.

La gran sorpresa fue el minirrecital de Agapornis, regalo de un amigo de los novios, que avivó el dancing. Entonces, la novia lució su segundo traje, también de Lage, en tul de seda, con escote ilusión y falda asimétrica, con flores tridimensionales. #TheEurnekians (tal fue el hashtag del casamiento) cortaron la torta nupcial, un rogel de tres pisos con copos de merengue. "Angie brilla de felicidad. Tomás y ella son el uno para el otro", dijo Lorena Ceriscioli. "Conozco a Angie desde hace muchos años. Nos fuimos haciendo amigas con el tiempo y además, somos vecinos en Miami", comentó Cinthya Kern, la dueña de Kosiuko, que fue una de las bridesmaids.

Con la mesa dulce -hubo desde pecan pie y panqueques con dulce de leche hasta fruta fresca fileteada- empezó la segunda parte del party, en la que Maxi Trusso cantó "Please Me", "Nothing at All" y "Sunset Boulevard", en cuyo video aparece Angie.

"El casamiento estuvo espectacular. La decoración, la comida, todo fue impresionante y el vestido de Angie, ¡un sueño!", dijo Valeria Mazza. "Fue muy emotivo ver tanta gente que nos quiere celebrando nuestra unión", concluyó el novio, poco antes de partir junto a su princesa a Miami, donde están radicados desde principios de año.

Valeria Mazza eligió un traje de tafetán de seda fucsia de Ménage à Trois. Junto a su marido, Alejandro Gravier, se lució bailando en la pista. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Javier Iturrioz (con traje de Azzaro) y Julieta Kemble (al rojo vivo, por Javier Saiach) se sacaron una foto con la novia, a quien le tienen mucho cariño. La ex modelo y panelista de Pampita Online llegó directamente al cóctel en La Rural con su marido, el polista Justo Saavedra. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Angie y Tomás posan con sus padrinos, Jorge Landaburu y Ángeles Cibils (a la izquierda) y Mercedes Pochat y Marcelo Eurnekian (a la derecha), en un clásico retrato de casamiento. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Muy amigos de la novia, Augusto Rodríguez Larreta y Julieta Spina, espectacular, con un vestido de lentejuelas de The Attico. Dejaron a su hijo, Mateo, al cuidado de sus abuelos maternos y partieron rumbo a la fiesta Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Eduardo Eurnekian, el tío abuelo de Tomás y uno de los hombres más poderosos de Argentina, esperó a la novia en las escalinatas de la iglesia para verla llegar. Después de la ceremonia, se acercó a saludar a los recién casados para desearles toda la felicidad. Pero no se quedó a la fiesta. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Angie y Lorena Ceriscioli, dueña de la agencia de modelos que la representa desde sus comienzos, muestran el tatuaje de los novios (#the eurnekians) que circularon a modo de cotillón. "Angie brilla de felicidad. Son el uno para el otro", le confió a ¡HOLA! la ex mannequin Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Cynthia Kern y su marido, Federico Bonomi. "La amistad se afianzó cuando nos dimos cuenta de que éramos vecinos en Miami (los novios están radicados en Florida desde principios de año). Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Durante el minirrecital de Agapornis, la novia fue levantada en andas por los amigos de su marido Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Antes de cortar la torta, Angie se puso un segundo vestido de Lage, con escote ilusión y falda asimétrica. De tres pisos, la torta nupcial -creación de Eat- fue un rogel con merengue Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Tania Macri, sobrina del presidente (hija de Gianfranco Macri y Eliane Badessich) cursó primario y secundario en el colegio con Angie, la novia. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

Los novios en una instantánea feliz con sus íntimos de toda la vida. Fuente: HOLA - Crédito: Ruiz y Russo

La tapa de la revista ¡HOLA! Argentina de esta semana Crédito: Ruiz y Russo