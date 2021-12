En fotos: la impresionante casa de los Hilton, preparada para Navidad

La familia Hilton sabe muy bien lo que es el lujo y la excentricidad, y en estas Fiestas no se podían quedar atrás. Por eso Kathy, la esposa del multimillonario empresario estadounidense y madre de Paris, abrió las puertas de su hogar para mostrarle al mundo la exclusiva decoración navideña que prepararon para este año.

Kathy Hilton cobró aun más relevancia por su aparición en la 11° temporada de The Real Housewives of Beverly Hills, donde se erigió como una de las figuras principales. Allí demostró que cuando algo le gusta, va a fondo. Y la celebración de la Navidad es un gran ejemplo.

El frente de la casa de los Hilton, decorado para la Navidad

“Normalmente empiezo a decorar en octubre y luego sigo agregando cosas hasta diciembre”, le dijo Hilton al sitio Architectural Digest. Los adornos y los árboles de Navidad los mantiene hasta febrero. Además, según reveló, desde el Día de Acción de Gracias (que se celebra el cuarto jueves de noviembre), en toda la mansión de casi 1.400 metros cuadrados no suena otra cosa que el canal de música Holiday Traditions, con los clásicos villancicos.

Kathy Hilton mostró cómo adornaron la casa familiar para recibir la Navidad

Por si quedaban dudas, la madre de Paris Hilton piensa en la Navidad durante todo el año. Ella misma se encarga de la decoración, que comienza desde el exterior de la casa y sigue en el interior, en cada recoveco, tal como se puede apreciar en las imágenes.

La parte trasera de la casa de los Hilton, lista para la Navidad

La particularidad es que Kathy no coloca luces. “Es que no me salen bien, y me gustan las cosas perfectas”, explicó. Por eso cuelga guirnaldas de manzanas, naranjas y uvas frescas, que sirven para darle la bienvenida a los invitados.

En Navidad, la casa de los Hilton se llena de pinos

La casa de los Hilton tiene siete dormitorios, ocho cuartos de baño, varios salones, una despensa para el mayordomo y una planta abierta diseñada específicamente para el entretenimiento. Lo mejor es que todos los ambientes tienen un estilo diferente.

La sala favorita de Kathy Hilton también se vistió de Navidad

La decoración incluye cientos de figuras de Papá Noel y tantos árboles de Navidad artificiales desperdigados por toda la casa que Kathy ya perdió la cuenta: “Tengo uno en la biblioteca, otro en el salón. Uno en la terraza acristalada y otro en la entrada. Vaya, podría tener una venta aquí”, bromeó.

Cada sala de la casa de los Hilton tiene su propio estilo

Más allá de la ayuda de su personal doméstico, la mujer no deja que nadie de su entorno se meta en la organización de las Fiestas. “Normalmente no dejo que la familia toque nada. Soy una fanática del control cuando se trata de los adornos. A mi marido le gusta colgar algunos, y yo le digo: ‘no, no, no, Rick, no’”, aseguró.

Los Hilton aman la Navidad y lo demuestran con la decoración más exclusiva

La típica Navidad de los Hilton exige una intensa sucesión de comidas y fiestas pero este año, después del casamiento de Paris y Carter Reum, que se celebró en noviembre y duró tres días, eligieron tomarse las cosas un poco más relajadas.

Además de encargarse de la increíble decoración, es la cocinera oficial de la jornada. “Hago un brunch del día de Navidad realmente fabuloso”, se jactó Kathy y contó que cocina “una frittata con verduras muy ricas, y crema agria y caviar, y unos pequeños rollos de canela, panceta y tortitas con mantequilla derretida, y un jarabe realmente bueno”. Lo que se dice una verdadera amante de la Navidad.