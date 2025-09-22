Así es la casa de Ghislaine Maxwell, ex de Jeffrey Epstein, en Nueva York: venden la mansión por más de US$17 millones

Ghislaine Maxwell, conocida por haber sido pareja y cómplice de Jeffrey Epstein, arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual infantil, volvió a estar en el centro de la atención pública. Durante la década de los 90, se hizo famosa en Estados Unidos por organizar fiestas exclusivas en Nueva York. En septiembre de 2025, se dio a conocer que su mansión en Manhattan fue puesta a la venta por casi US$18 millones.

Así se ve por dentro la mansión de Ghislaine Maxwell en Nueva York

El 20 de septiembre, New York Post publicó fotos exclusivas de la antigua mansión de Ghislaine Maxwell, que está disponible para ser comprada por un valor de de US$17.750.000. El anuncio se encuentra en el sitio de la empresa inmobiliaria Douglas Elliman.

La casa en Manhattan fue sede de las famosas fiestas de Ghislaine Maxwell (Douglas Elliman) (Wikimedia Commons/Federal Bureau of Prisons)

Ubicada en 116 E 65th St, de la ciudad de Nueva York, esta casa cuenta con cinco dormitorios, cuatro baños completos y dos medios baños. La propiedad de cinco pisos (que tiene un elevador que va desde la planta baja hasta el cuarto piso) es descrita como ideal para una sola familia.

El tercer piso está dedicado en su totalidad al dormitorio principal, el cual cuenta con un techo de 10 pies (tres metros) de altura y puertas de siete pies (dos metros) de alto.

El pasillo que lleva a esta habitación está cubierto con armarios hechos a la medida. Además, posee dos chimeneas y dos balcones estilo Julieta.

La mansión cuenta con dos cocinas completas (Douglas Elliman) Evan Joseph Images

El quinto piso ostenta una sala multimedia, una terraza y una segunda cocina completamente equipada que está iluminada por un tragaluz. En el sótano, la mansión cuenta con una sala tipo playroom, un cuarto de lavandería y espacio de almacenamiento.

La historia detrás de la mansión de Maxwell

El inmueble fue construido en 1910 y, como señaló la descripción en el sitio de Douglas Elliman, se vende renovado en su totalidad.

Así se ve uno de los cinco dormitorios dentro de la casa (Douglas Elliman) Evan Joseph Images

Una de las habitaciones principales de la mansión es hoy una sala de estar con un techo de 11,5 pies (3,5 metros) de altura, dos chimeneas y suelo de roble blanco. La inmobiliaria que vende la propiedad aseguró que se trata de un espacio “perfecto para un entretenimiento sofisticado”.

Como señaló New York Post, Ghislaine Maxwell fue conocida en Nueva York por organizar fiestas privadas con algunas de las figuras públicas más reconocidas en Estados Unidos, como la actriz Kelly Rutherford y Robert F. Kennedy Jr., actual secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

De acuerdo con The Guardian, Maxwell creció en Oxford, Inglaterra. Su vida dio un giro de 180° cuando en noviembre de 1991 el cuerpo sin vida de su padre, el empresario Robert Maxwell, fue encontrado en las Islas Canarias.

Un año después del fallecimiento, Ghislaine Maxwell compró un vuelo de ida a Nueva York, Estados Unidos, según BBC. En su nuevo hogar en Manhattan, la mujer construyó una reputación como una respetada socialité.

Cómo fue la relación entre Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein

Años después, los fiscales que acusaron a Ghislaine Maxwell de ser cómplice de Jeffrey Epstein sugirieron que fue el empresario quien la ayudó a pagar su lujosa mansión. Se llegó a esta conclusión tras analizar que el fondo de 80 mil euros (US$106 mil) que Maxwell recibía al año tras la muerte de su padre no habría sido suficiente para pagar el inmueble, explicó BBC.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein y el expresidente Bill Clinton en un evento de donadores para la restauración de la Casa Blanca en 1993 (Wikimedia Commons/Ralph Alswang)

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein se conocieron en una fiesta en Nueva York en 1992, como recordó The Guardian. Aunque su romance solo duró unos cuantos años durante los 90, Maxwell mantuvo una relación cercana con Epstein después de su ruptura, para sorpresa de sus amigos.

Se cree que ambos disfrutaban de su compañía porque obtenían un beneficio más allá de su amistad. Por un lado, Maxwell le presentaba a Epstein a sus amigos más poderosos y, como compensación, él le pagaba su costoso estilo de vida, según BBC.

Como informó LA NACION, Ghislaine Maxwell fue declarada culpable de tráfico sexual en 2022, acusada de atraer a niñas menores de edad para entregárselas a Jeffrey Epstein, quien abusó sexualmente de ellas.